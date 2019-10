vor 53 Min.

Mildes Urteil im Macheten-Prozess

Der 39-Jährige, der aus Monheim stammt, muss für sechs Jahre ins Gefängnis. Der Mann war am 9. Januar im Haus seiner Eltern in Monheim ausgerastet. Er ging mit einer Machete auf seine Eltern los.

Von Peter Richter

Es war ein Verbrechen, das vor einem Jahr großes Aufsehen erregte. Ein in Monheim wohnendes, älteres Ehepaar war im eigenen Haus mit einer Machete angegriffen und schwer verletzt worden. Der Täter: der eigene Sohn. Die Polizei konnte ihn im Rahmen einer Großfahndung noch am selben Tag in der Stadt festnehmen.

Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts in Augsburg hat den 39-Jährigen gestern nach einer mehrtägigen Beweisaufnahme zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt. Wegen zweifach versuchten Totschlags, Bedrohung und Körperverletzung. Staatsanwältin Martina Neuhierl hatte versuchten Mord angeklagt, war jedoch am Ende der Beweisaufnahme von diesem Vorwurf abgerückt.

Ein auf den ersten Blick überraschend mildes Urteil, dem jedoch ein psychiatrisches Gutachten des Sachverständigen Oliver Kistner zugrunde liegt. Danach ist der Täter zwar schuldfähig, wenn auch nur eingeschränkt. Der 39-Jährige ist, wie im Prozess zur Sprache kam, schon seit frühester Jugend psychisch krank, stand deswegen unter amtlicher Betreuung. Er leidet an einer sich mit den Jahren verstärkenden paranoiden Schizophrenie. Der Verurteilte muss trotz verhängter Haftstrafe auch nicht ins Gefängnis. Das Gericht hat ihn in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen.

Die Aggressivität des 39-Jährigen war schon Monate vor dem Angriff auf seine Eltern aufgefallen. Im Prozess sagte seine frühere Freundin aus. Bei ihr hatte er eines Tages geklingelt und, als sie ihm öffnete, ihr zugerufen: „Ich werde dich töten.“ Die Frau flüchtete in ihre Wohnung und rief die Polizei.

Seine Betreuerin, die auch aufgrund eigener Beobachtungen befürchtete, der 39-Jährige könnte für sich und andere gefährlich werden, hatte vor Weihnachten den Antrag gestellt, ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus einzuweisen. Vergeblich. Das zuständige Gericht in Nördlingen wollte erst einen Gutachter hören. Doch dafür war es dann zu spät.

Am 9. Januar hatte der Sohn nachmittags seine Eltern in Monheim besucht. In der Wohnküche kam es bei Kaffee und Kuchen zum Disput, der Vater drohte, den Sohn aus dem Haus zu werfen. Als er für einen Moment allein war, zog der 39-Jährige aus einem mitgebrachten Seesack eine Machete – Klingenlänge 40 Zentimeter. Erst zerschlug er die Küchenlampe, dann ging er auf seine Eltern los. Dem Vater, der vergeblich versucht hatte, dem Sohn die Waffe zu entwinden, gelang es, auf die Straße zu fliehen. Sein Sohn war ihm noch nachgelaufen, dann aber zurückgekehrt, wo seine schwer verletzte Mutter inzwischen die Haustür versperrt hatte.

Im Prozess ließen sich die Eltern durch Rechtsanwältin Marion Zech vertreten. Sie selbst hatten es abgelehnt, vor Gericht zu erscheinen. Stefan Mittelbach, Verteidiger des Angeklagten, zeigte sich zufrieden mit dem Urteil. Denn es eröffnet seinem Mandanten, in wenigen Jahren wieder in Freiheit zu leben. Dafür lieferte der psychiatrische Sachverständige im Prozess Anhaltspunkte. Die Erkrankung sei nicht heil-, aber behandelbar, sofern der Erkrankte mitmacht und notwendige Medikamente einnimmt. Der Arzt kann den Wirkstoff auch spritzen. Die Wirkung lässt sich anhand regelmäßiger Blutproben kontrollieren. Zum Prozessende verlas Richterin Susanne Riedel-Mitterwieser eine Stellungnahme der Eltern. Darin bekunden sie Trauer und Entsetzen über die Tat ihres Sohnes. Aber sie empfänden keinerlei Hass gegen ihn. Beide Eheleute wurden bereits mehrfach operiert und werden psychotherapeutisch behandelt.

