Millionenprojekte sollen in Tapfheim realisiert werden

Entlang der Bahnhofstraße in Tapfheim will die Gemeinnützige Baugenossenschaft Donauwörth zwei Gebäude mit zehn Sozialwohnungen.

Plus Gleich drei Projekte wollen Bauträger aus der Region in Tapfheim realisieren. Unter anderem soll ein Supermarkt entstehen.

Von Helmut Bissinger

Ein schöneres Weihnachtsgeschenk hätte Tapfheims Bürgermeister Karl Malz den überraschten Gemeinderäten nicht machen können: Drei Investoren wollen im kommenden Jahr gleich mehrere Projekte angehen, „die uns städtebaulich nach vorne bringen“. Die Großgemeinde kann damit Vorgaben erfüllen, die im städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) festgeschrieben sind. „Das ist ein großer Schritt“, freute sich Malz, als er die Pläne der Investoren dem Gemeinderat im Detail vorstellte.

Rückblick: 2018 hatte man in Tapfheim einen Fahrplan für zehn, vielleicht 20 Jahre aufgestellt. Er soll die Grundlage dafür sein, um Tapfheim und seine Ortsteile attraktiver zu machen. Karl Malz hat dann in der Vergangenheit viel unternommen, um der Bevölkerungsentwicklung in Tapfheim und seinen Ortsteilen gerecht zu werden. Zahlreiche Baugebiete wurden ausgewiesen, um den steigenden Wohnflächenbedarf erfüllen zu können. Ein weiterer Schwerpunkt soll nun 2020 die Innenentwicklung sein: Nicht nur neue Wohnangebote sollen entstehen, sondern auch ein neuer Verbrauchermarkt und ein Seniorenheim.

Zehn Sozialwohnungen sollen 2022 umgesetzt werden

Die Gemeinnützige Baugenossenschaft Donauwörth (GBD), bisher mit Ausnahme eines Projektes in Kaisheim, hauptsächlich auf die Große Kreisstadt konzentriert, beabsichtigt, entlang der Bahnhofstraße zehn Wohnungen in zwei Gebäuden mit entsprechenden Stellplätzen zu schaffen. Hier handelt es sich um ein Projekt des sozialen Wohnungsbaus. 2021 werde noch für die Planung benötigt, so Malz, aber 2022 könnten die Ideen dann umgesetzt werden. Die Genossenschaft zählt derzeit 1300 Mitglieder. Allein 60.000 Quadratmeter gehörten der GBD im Areal der Stadt. Jeder sechste Einwohner Donauwörths lebt in einer der Wohnungen der Baugenossenschaft.

Barrierefreie Wohnungen sollen an der Frühlingsstraße im Ortsteil Erlingshofen entstehen. Als Investor tritt hier die Raiffeisen-Volksbank auf, die das Areal (4600 Quadratmeter) der früheren Gärtnerei Jenuwein bereits erworben hat. Schon in der ersten Hälfte des neuen Jahres könnten deshalb wohl ein Bebauungsplan aufgestellt und die Planung abgeschlossen werden. Wenn alles optimal laufe, so Malz, sei eine Umsetzung zum Herbst 2021 nicht unrealistisch. Geplant ist nach den ersten Plänen des Investors der Bau von vier Gebäuden mit 20 Wohneinheiten.

Ein Vollsortiementer soll nach Tapfheim kommen

Eine weitere Zusage soll Tapfheim voranbringen. Denn über eine weitere Millionen-Investition der Kimmerle-Gruppe mit Sitz in Dillingen hat Tapfheims Bürgermeister berichtetet. Sie beabsichtigt auf dem Gelände, das ursprünglich für den Südtiroler Fensterhersteller Finstral reserviert war, einen Vollsortimenter anzusiedeln. Schon bei der Ideenentwicklung war seinerzeit davon gesprochen worden, gleichzeitig ein Seniorenheim zu bauen. Die Kommune hatte die Grundstücke bereits im Vorfeld in ihren Besitz gebracht. Erste Aufgabe, so Malz, werde es 2021 sein, einen Bebauungsplan zu erwerben, die Grundstücksverträge zu schließen.

Ab 2022 könnten die bereits im Rohentwurf vorliegenden Pläne dann verwirklicht werden. Können die ehrgeizigen Pläne allesamt umgesetzt werden, könnte die Großgemeinde einem Ziel weiter näher kommen, das im städtebaulichen Entwicklungskonzept definiert ist. Das Areal für Maßnahmen zur Aufwertung im Rahmen des Städtebauförderprogramms ist indes klar definiert: Der Bereich von der Schule über den Kindergarten, das Gewerbegebiet Höslerstraße bis zum Bahnhofsviertel.

