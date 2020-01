vor 53 Min.

Ministerin kommt nach Rain

Judith Gerlach unterstützt Claudia Marb

In der Tillystadt beginnt die heiße Wahlkampfphase. So haben sich die vier Bewerber um die Nachfolge von Gerhard Martin viele Termine vorgenommen, besuchen die Ortsteile und werben für sich und ihre Stadtratslisten.

Prominente Unterstützung für den Wahlkampfauftakt holt sich Claudia Marb ( CSU) aus München. Die Staatsministerin Judith Gerlach wird am Sonntag, 12. Januar, um 15.30 Uhr zu einer Gesprächsrunde mit dem Handwerk und Ehrenamtlichen nach Rain kommen. Geplant ist ein offener Treff beim Steinmetz Faig, der seine Unternehmenssitz direkt an der B 16 (Neuhofweg 10a) hat. Dort kann jedermann die Ministerin treffen und alle Anliegen in Sachen Digitalisierung vorbringen.

Die Juristin Gerlach ist 35 Jahre alt und in Aschaffenburg aufgewachsen. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Seit November 2018 ist sie Bayerische Staatsministerin für Digitales und damit die jüngste Ressortleiterin im Team des Ministerpräsidenten Markus Söder. (dz, Foto: Jörg Koch)

