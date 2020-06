16:39 Uhr

Misshandlung in der JVA: Lange Haftstrafen für die Peiniger

Plus Quintett, das einen Mitinsassen gepeinigt und gedemütigt hat, bleibt viele weitere Jahre im Knast. Zwei Angeklagte scherten aber bei einem Teil der Aktion aus.

Äußerlich sichtlich gelassen nahmen die fünf Häftlinge am Mittwoch im Prozess um die sexuelle Demütigung eines Mitgefangenen im Kaisheimer Knast den Schuldspruch entgegen. Die 3. Strafkammer beim Augsburger Landgericht verurteilte die Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung, sexueller Nötigung, drei von ihnen zusätzlich wegen Vergewaltigung.

Der mit 22 Jahre jüngste Angeklagte, der bei der erniedrigenden Aktion eine Führungsrolle einnahm, muss mit fünf Jahren und neun Monaten am längsten weiter im Gefängnis bleiben. Die vier anderen Häftlinge erhielten Haftstrafen zwischen vier und fünf Jahren. Keiner der Verurteilten nahm den Schuldspruch noch im Gerichtssaal an.

Begründung des Richters dauert 45 Minuten

Rund 45 Minuten nahm sich der Vorsitzende Richter Roland Christiani Zeit, um die Entscheidung des Gerichts nach viertägigem Prozess zu begründen. Das Gericht sah alle fünf Angeklagten als Mittäter. Vor der Abreibung habe man sich im Bad der Gemeinschaftszelle zehn Minuten lang beraten. Es sei eine „offene Absprache“ gewesen, dass alle Angeklagten all das decken würden, was komme.

Zwei der Angeklagten, so sah es das Gericht, scherten dann allerdings beim besonders demütigenden Teil der Aktion aus. Als sich das Opfer eine Klobürsten anal einführen sollte, hätten sie die Worte: „Tu es nicht, du könntest dich verletzen“ an den Mitgefangenen gerichtet und sich so von diesem Teil der Tat distanziert. Die beiden Angeklagten sind deshalb nicht wegen Vergewaltigung verurteilt worden.

Opfer leidet unter schweren psychischen Folgen

Das Gericht wies vor allem auf die schweren psychischen Folgen hin, unter denen das Opfer immer noch zu leiden habe. Die fünf verurteilten Häftlinge sitzen seit Bekanntwerden des Vorfalles in unterschiedlichen bayerischen Haftanstalten ein.

