vor 38 Min.

Mit 1,1 Promille am Steuer

Der Polizei fiel die „Fahne“ des Mannes auf

Ein 52-jähriger Autofahrer hatte einiges getrunken und setzte sich am Freitagabend dennoch ans Steuer seines Wagens. Allerdings wurde er gegen 20.50 Uhr in Donauwörth in der der Augsburger Straße von der Polizei kontrolliert. Wie diese mitteilt, hatte der Mann eine Alkohol-Fahne und wurde deshalb mit dem Alkomaten überprüft. Der 52-Jährige hatte knapp über 1,1 Promille im Blut. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Seinen Führerschein darf er bis zum Ergebnis der Untersuchung behalten. (dz)