vor 20 Min.

Mit 1,5 Promille ohne Vorderreifen unterwegs

In Monheim nahm die Polizei einem Mann nach einer ganz speziellen Fahrt den Führerschein ab:

Trunkenheitsfahrt in Monheim: Am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr teilte eine 26-Jährige der Polizeiinspektion Donauwörth mit, dass ihr im Bereich Monheim ein Kastenwagen begegnet wäre, bei dem einer der vorderen Reifen fehlen würde und das Fahrzeug auf der Felge unterwegs gewesen wäre. Als die Beamten die Halteranschrift des Autos überprüften, trafen sie dort einen 28-Jährigen an. Dieser erklärte sofort, dass ihm während der Fahrt am Fahrzeug ein Reifen geplatzt wäre und er noch das kurze Stück nach Hause fahren wollte. Bei dem Gespräch wurde von den Beamten deutlicher Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Daraufhin wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt und dessen Führerschein noch vor Ort sichergestellt. (dz)

