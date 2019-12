10:33 Uhr

Mit 1,8 Promille am Steuer

Die Polizei hat in Donauwörth einen betrunkenen Autofahrer erwischt.

Die Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag in Donauwörth einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten kontrollierten den 31-Jährigen in der Pflegstraße – und stellten während des Gesprächs fest, dass der Mann eine starke „Fahne“ hatte. Ein Alkomattest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Die Polizisten stellten den Fahrzeugschlüssel und den Führerschein sicher. Dem Mann wurde Blut abgezapft. Er bekommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (dz)

