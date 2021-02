vor 6 Min.

Mit 17 Jahren am Steuer: In Donauwörth gegen einen Bus gefahren

Pech hatte ein 17-Jähriger in Donauwörth. Er übersah in Donauwörth beim Abbiegen einen Omnibus. Warum er überhaupt gefahren ist.

Ein 17-Jähriger hat am Mittwochnachmittag in Donauwörth einen Unfall mit einem Bus gebaut. Der junge Mann wollte vom Stadthof, die Stichstraße zum Parkplatz des Rathauses, in die Kapellstraße abbiegen, als er den Bus übersah. Dieser war in Richtung Reichsstraße unterwegs und wurde von einem 55-jährigen Berufskraftfahrer gesteuert.

Der Wagen des jungen Mannes, der im Besitz einer Fahrerlaubnis für das sogenannte begleitende Fahren ist, prallte mit der rechten Front gegen das rechte Heck des vorbeifahrenden Busses. Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 3500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision noch fahrbereit. Der Fahranfänger wurde wie gesetzlich vorgeschrieben von seiner Mutter begleitet, die jedoch in dieser Situation keinerlei Einflussmöglichkeiten hatte.

Lesen Sie auch:

Themen folgen