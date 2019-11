12:29 Uhr

Mit 190 Stundenkilometern bei Rain geblitzt

Am Totensonntag gehen der Polizei bei Kontrollen über 170 Verkehrssünder ins Netz. Auf zwei Autofahrer warten hohe Strafen.

Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung am Sonntagnachmittag auf der B 16 bei Rain hat die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth zahlreiche Verkehrssünder erwischt. In einem Zeitraum von knapp fünf Stunden wurden über 170 Autofahrer „geblitzt“, die teils deutlich über den erlaubten 100 Stundenkilometern unterwegs waren.

Jedes zehnte Auto war zu schnell

Auffallend war hier eine sehr hohe Quote von knapp 10 Prozent aller vorbeifahrenden Fahrzeuge. Insgesamt mussten allein in dem Nachmittagszeitraum knapp 60 Anzeigen im Punktebereich aufgrund gravierender Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gefertigt werden, davon gleich zwölf mit einem zu erwartenden Fahrverbot.

1000 Euro Strafe und drei Monate kein Führerschein

Spitzenreiter waren Verkehrsteilnehmer mit 180 Stundenkilometer in Fahrtrichtung Donauwörth und sogar 190 Sachen in Fahrtrichtung Neuburg. In diesen beiden Fällen wird ein Bußgeld von weit über 1000 Euro sowie ein dreimonatiges Fahrverbot die Folge sein. Glücklicherweise kam es an diesem „Totensonntag“ aufgrund der massiven Überschreitungen nicht zu entsprechend schwerwiegenden Verkehrsunfällen, heißt es im Polizeibericht. (dz)

