Mit Andreas Mack sagt der dienstälteste Kreisrat „Servus“

Kommunale Mandate werden ehrenamtlich ausgeübt. Da verlangt große Einsatzbereitschaft. Was hat Sie immer wieder motiviert, sich fürs Gemeinwesen einzubringen?

Mack: Ich bin sieben Mal für je sechs Jahre in den Kreistag gewählt worden. In der gleichen Zeit war ich auch 30 Jahre Gemeinderat in meiner Heimatgemeinde Buchdorf. Dies ist ein großartiger Vertrauensbeweis vieler Menschen. Jede Wahl birgt auch eine hohe Verpflichtung für die Gewählten, der man gerecht werden muss. Nur die Wähler entscheiden darüber, ob man ein Mandat auf Zeit bekommt. Also: Man bittet um den Auftrag und muss abwarten, ob man gewählt wird. Ich habe diesen Einsatz erbracht, weil ich es immer als eine höchst interessante und spannende Aufgabe angesehen habe, an der Entwicklung der Heimat mitzuarbeiten. Mit meinen umfangreichen beruflichen und politischen Erfahrungen konnte ich sicher politisch gute Impulse setzen sowie Sinnvolles mit auf den Weg bringen. Die politische Arbeit im Ehrenamt bei gleichzeitig hoher beruflicher Beanspruchung war oft eine echte Herausforderung.

Ist es wichtig, in einer starken Gruppe aktiv zu sein, oder hat man auch als Einzelkämpfer eine Chance?

Mack: Ich gehöre zur Union, das ist hinreichend bekannt. Politische Gestaltung ist im demokratischen Staatswesen stets eine Gemeinschaftsarbeit. Dies in die Köpfe der Leute zu bringen war mir immer ein Anliegen, auch schon in den 70er- und 80er-Jahren, als ich Kreisvorsitzender der Jungen Union war. Einer allein kann Anstöße geben, Ideen einbringen, auf neue Entwicklungen aufmerksam machen. Zur Durchsetzung braucht es aber immer Mehrheiten. Um gute Lösungen muss gerungen werden. Es erfordert Beharrlichkeit, Beständigkeit und Diplomatie. Ich erinnere mich an eine Bemerkung des damaligen Landrates Andreas Popp, der mir einmal Ende der 70er-Jahre sagte: „Das ruhige, leise, umsichtige Herangehen an ein politisches Problem führt meistens eher zum Erfolg.“ Ich glaube, er hatte recht, und ich habe mich meist daran orientiert. Das Zusammenwirken mit vielen unterschiedlichen Menschen mit all ihren Stärken und vielleicht auch gelegentlichen Schwächen ist schon faszinierend. Die Kommunen sind die Keimzellen des demokratischen Staates. Dafür muss etwas getan werden, und dafür lohnt es sich auch zu arbeiten. „Demokratie verpflichtet“ so lautet der Titel eines meiner Schulbücher. Den Titel habe ich mit Bedacht gewählt.

Es wird häufig gesagt, junge Leute interessieren sich nicht für Politik und sind auch nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wie sehen Sie das?

Mack: Ich glaube, das stimmt so pauschal nicht. Viele junge Menschen haben sich erfreulicherweise in den vergangenen Wochen für die Kommunalwahl aufstellen lassen. Dies ist wirklich gut. Wir müssen den jungen Leuten immer wieder die Notwendigkeit der Politik bewusst machen. Politik wird immer gemacht werden müssen. Nur ein Eremit auf einer einsamen Insel kommt vielleicht ohne sie aus.

Haben Sie eine Empfehlung für junge Menschen?

Mack: Demokratie bietet die große Chance, sich am politischen Geschehen zu beteiligen und diese Möglichkeit sollten möglichst viele, auch und gerade junge Menschen nutzen – in ihrem eigenen Interesse. Es ist ja vor allem auch ihre Zukunft, die dort beschlossen und gestaltet wird. Die Jugend hat heute eine andere Herangehensweise an die Politik, als das vielleicht vor 40 Jahren der Fall war. Sie ist nach meiner Meinung viel besser informiert, deutlich selbstbewusster und argumentiert auch stärker.

Sie haben nun 42 Jahre an der Entwicklung unseres Landkreises mitgewirkt. Wie stellt er sich heute dar?

Mack: Unser Kreis hat sich sehr positiv entwickelt. Gerade auch die vergangenen Jahre waren – politisch betrachtet – eine starke Zeit. Im schwäbischen, sogar im bayerischen Vergleich brauchen wir keinen Vergleich zu scheuen. Die Arbeitsmarktdaten weisen deutschlandweit Spitzenwerte aus. Der Standort Donau-Ries hat Qualität in vielfacher Hinsicht. Es ist eine attraktive Region. Das Zusammengehörigkeitsgefühl ist nach meiner Beobachtung wesentlich ausgeprägter als zu Beginn der 80er-Jahre.

Und wie ist es mit regionalen Interessen?

Mack: Natürlich spielen regionale Interessen in einer Gebietskörperschaft immer eine Rolle. Aber bei allen grundlegenden Entscheidungen standen die Belange insgesamt an erster Stelle. Gleichwohl muss die Kreispolitik so gestaltet werden, dass ein Interessenausgleich im Kreisgebiet gefunden wird. Das ist eine permanente Herausforderung. Die Kreispolitiker aus den unterschiedlichen Regionen achten schon sehr genau darauf. Deswegen ist es nicht nur wichtig, dass aus allen Altersschichten, sondern auch aus allen Gebieten des Landkreises Politiker im Kreistag vertreten sind, und die auch ihre Stimme erheben, wenn es mal nicht so läuft.

Haben sich in den vergangenen 40 Jahren die politischen Aufgaben und Themen in der Kreispolitik verändert?

Mack: Die elementaren Aufgaben der Landkreise wie Bau und Unterhalt von Krankenhäusern und Seniorenheimen, die Finanzierung der Sachkosten für weiterführende Schulen, Jugendhilfe, Bau und Unterhalt von Kreisstraßen, die Abfallwirtschaft, der Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs sind zwingend notwendig. Daran hat sich nichts geändert. Immer neue Aufgaben werden per Gesetz den Landkreisen zur Erledigung zugewiesen. Dies hat Auswirkungen auf die personelle Situation.

Wie meinen Sie das?

Mack: Die Landkreisverwaltung hat sich trotz der Wahrnehmung vieler elementarer hoheitlicher Aufgaben vom „klassischen Amt“ zu einer modernen „Dienstleistungseinrichtung“ weiterentwickelt. Veränderungen hat es ständig gegeben. In der Politik ist man nie fertig. Die Bereiche Jugend, Familie, Senioren, die sozialen Angelegenheiten insgesamt, sind zutreffende Beispiele. Die Mitarbeiter der Jugend- und Sozialabteilung leisten heute in vielfältigen Lebenssituationen Hilfe. Natur- und Umweltschutz, Tourismusförderung, Kreisentwicklung und Belange der wirtschaftlichen Förderung, kommunale Entwicklungshilfe sollen exemplarisch erwähnt werden. Die medizinische Versorgung fordert den Landkreis besonders. Obwohl mit der Gründung des gemeinsamen Kommunalunternehmens die politischen Kompetenzen verlagert wurden, bleibt letztlich der Landkreis und damit der Kreistag in der Verantwortung. Der bayernweite Vergleich zeigt, dass es vielerorts große Probleme gibt. Der Donau-Ries-Kreis steht gegenwärtig ganz gut da. Die Krankenversorgung ist sehr wichtig, gerade auch Notaufnahmen und ärztlichen Bereitschaftsdienste müssen funktionieren. Dort wird die Basis für die Vertrauensbildung in die Häuser gelegt.

Welche politischen Bereiche oder Projekte waren Ihnen besonders wichtig?

Mack: Dem Ausbau und der Modernisierung der Bildungseinrichtungen galt stets mein besonderes Interesse. In der Verantwortung des Landkreises liegen ja viele Schulen, nicht nur die drei Gymnasien oder zwei staatliche Realschulen. In diesen Bereichen wurde in den vergangenen Jahrzehnten unentwegt investiert. Aber ich habe mir noch vor zehn Jahren nicht vorstellen können, dass es jemals möglich sein wird, derart hohe Investitionen im Bildungsbereich zu realisieren. Faktisch wurde und wird an allen weiterführenden staatlichen Schulen saniert oder neu gebaut. Dies geht nur mit gewaltiger finanzieller Unterstützung des Staates, aber auch deshalb, weil gerade die finanzstarken Kommunen im Landkreis über die Kreisumlage dies mittragen. Es freut mich sehr, dass dies möglich ist. Es hilft auf viele Jahre hinaus unseren Kindern und Jugendlichen im gesamten Landkreis.

