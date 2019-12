Mit Bach und den Beatles durch den Advent

Plus Das Gymnasium Donauwörth unterhält und erfreut rund 500 Zuhörer. Bemerkenswert, was die verschiedenen Ensembles Überraschendes aus dem Hut zaubern.

Wo können Klassikfreunde alle Jahre wieder im Advent moderne Popsongs kennenlernen? Wo genießen Fans des Hip-Hop Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Georg Friedrich Händel? Wo machen es sich die Kinder-, Eltern- und Großelterngeneration gemeinsam gemütlich, ganz ohne Glühwein und Kaufrausch? Das Weihnachtskonzert im Gymnasium Donauwörth vollbringt dieses kleine Wunder. Am Mittwoch erwärmte es – nach Schätzung des Schulleiters Karl Auinger – rund 500 Menschen, die zum Zuhören gekommen waren.

Vertreter der Musical Company

Für den Einstieg hatte sich die musikalische Leiterin Heidi Thum-Gabler mit dem Orchester des Gymnasiums einen Gute-Laune-Garanten gewählt. „All I Want for Christmas Is You“ von Mariah Carey mag im Radio nerven. Hier, voller Harmonie, stimmte es auf zwei genussvolle Stunden ein. Natürlich überzeugte das Orchester auch mit ernsteren Darbietungen, allen voran mit dem Adagio in g-Moll von Tomaso Albinoni. Die Stimmen der Musical Company begeisterten ebenfalls, zum Beispiel in „White Christmas“ – und Anna Berger setzte mit ihrer Harfe funkelnde Akzente.

Spannender Mozart, fröhlicher Sting

Der erste Satz „Presto“ und der dritte Satz „Tempo di Menuetto“ aus Mozarts Streichquartett Nr. 3 G-Dur hielten das Publik gleich im Anschluss in Atem. Irmgard Voderholzer (Viola, Leitung), Maria Meggle, Thu An Nguyen (beide Violine) und Yannik Werani (Violoncello) interpretierten das Werk mal feierlich, mal spannungserfüllt - immer hörenswert.

Dier Percussion-Gruppe

Für Überraschungsmomente sorgte im Anschluss das Percussion-Ensemble, geleitet von Christoph Keßler. So munter klingt Bachs Badinerie aus der Ouvertüre h-Moll BWV 1067 sonst selten! Und Stings „Fragile“, im Original ein Zeugnis tiefer Trauer, mutete diesmal deutlich fröhlicher an als üblich.

Auch die jüngsten Musiktalente der Schule bekamen ihre Bühne, und der Unterstufenchor unter Leitung von Irmgard Voderholzer erfreute mit klaren Stimmen, Bühnenpräsenz und einem liebevollen Miteinander. Die Kinder sangen sich unter anderem mit „Tochter Zion“ und mit dem alten englischen Lied „The First Noel“ in die Herzen des Publikums.

Vom Mittel- und Oberstufenchor ging „Adeste fideles/Nun freut euch, ihr Christen“ besonders unter die Haut. Der von Irmgard Voderholzer geleitete und von Dr. Christian Rogge am Klavier begleitete Chor verführte unter anderem mit Sally K. Albrechts „No Need to Knock“ zum Mitwippen und zauberte mit „Child of God“ und „Oh, when the Saints“ Festtagsstimmung.

Mal jazzig, mal Walzer, für jeden etwas

Wie unterhält man drei Generationen? Die mittlere und die älteste mögen sich über „The Book of Love“ von Peter Gabriel sowie „Jesus Christ Superstar“ besonders gefreut haben. Das Große Bläser-Ensemble, geleitet von Christoph Keßler, setzte beides mitreißend um. Beim dritten Werk der Bläser, Schostakowitschs „The Second Waltz“, hätte manch einer sichtlich gern das Tanzbein geschwungen.

Der Unterstufenchor.

Zum krönenden Abschluss wartete die Big Band unter Leitung von Wolfgang Gabler mit einer opulent-jazzigen Darbietung von Silvers „The Preacher“ auf. Wenig später lud „Fly Me To The Moon“ von Bart Howard zum Träumen ein. Wolfgang Gabler und seine Big Band überraschten zudem immer wieder mit herausragenden Soli – zur sichtlichen und hörbaren Freude des Publikums. Die meisten lauschten denn auch gebannt bis zu den letzten Akkorden von „And I Love Her“ von den Beatles – der passenden Zugabe zu einem gelungenen Konzertabend.

