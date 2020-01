28.01.2020

Mit Fachwissen und Erfahrung

Axel Wiedenmann peilt den nächsten politischen Schritt an

Von Anfang an hat Axel Wiedenmann eines klar gemacht: Er kandidiert nur für das Amt des Bürgermeisters. An einem erneuten Stadtratsmandat für die PWG/BG/ Freie Wähler hat er kein Interesse. Mit anderen Worten: Sollte er nicht zum Rathauschef gewählt werden, ist nach zwölf Jahren Schluss mit der aktiven Kommunalpolitik. Auch er musste sich zunächst innerhalb seiner Gruppierung durchsetzen – unter anderem gegen Christoph Schmidt, der nach seiner internen Niederlage bei den Parteifreien nun als unabhängiger Kandidat bei der Bürgermeisterwahl antritt. Dass Wiedenmann sich das höchste politische Amt in der Burgstadt zutraut, hänge nicht zuletzt mit dem Spaß und der Freude zusammen, die er an der Kommunalpolitik hat, wie er betont. Darüber hinaus habe er sich in den zwei Perioden im Stadtrat Fachwissen und Erfahrung angeeignet. „Ich habe das recht intensiv betrieben und viel Zeit dafür aufgewendet“, betont Wiedenmann. Der nächste Schritt sei, Bürgermeister werden zu wollen. „100 Prozent oder gar nicht“. Bei seinen bisherigen Wahlveranstaltungen sei er auf großes Interesse der Menschen gestoßen. Bürgernah, engagiert und ehrlich lautet sein Motto ihm Wahlkampf. Drei seiner politischen Schwerpunkte:

Harburg sei in diesen Bereichen bereits gut aufgestellt. Dennoch gebe es einiges aufzuholen und zu verbessern. Für die Kindergärten müsse mehr Geld zur Verfügung gestellt werden. Ebenso gehörten die Spielplätze im Stadtgebiet modernisiert. Zudem will er Begegnungsstätten für alle Generationen schaffen und die ärztliche Versorgung weiter ausbauen. Auch in der Nahversorgung sieht er Verbesserungspotenzial.

Bei Investitionen sollte stärker auf Nachhaltigkeit geachtet werden. Dazu gehöre, alle Fördermittel auszuschöpfen und eine längerfristige Investitionsplanung aufzustellen. Für die Stadtverwaltung kann er sich die Einrichtung einer Bürgerinformationsstelle im Rathaus vorstellen und die Digitalisierung weiter auszubauen. Verbesserungsbedarf sehe er bei der Erreichbarkeit und den Öffnungszeiten der Verwaltung.

Wiedenmann plädiert für ein neues Gewerbegebiet in Großsorheim, aber nicht so nah am Ort wie derzeit geplant, sondern mehr zur B25 hin. Am Herzen liegt ihm die Innenentwicklung, sprich Baulücken im Stadtkern so gut es geht zu schließen. Mehr Mittel als bisher benötige der Straßenunterhalt. Außerdem plädiert er für weitere Parkplätze in der Kernstadt. Infrastrukturell sieht Wiedenmann Handlungsbedarf beim Breitbandausbau, der abgeschlossen werden sollte und beim Bau von Radwegen im Stadtgebiet. Ebenso brauche es Ladestationen für die E-Mobilität. (bs)

Themen folgen