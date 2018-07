vor 51 Min.

Mit Gasbrenner zu nahe an Hecke: Feuer

In Asbach-Bäumenheim ist einem Hausbesitzer ein folgenreiches Missgeschick passiert. Zusammen mit Nachbarn verhindert er Schlimmeres.

Ein Missgeschick eines Grundstücksbesitzers in Asbach-Bäumenheim hat am Montagnachmittag einen Brand ausgelöst. Mehrere Personen konnten durch ihr schnelles und besonnenes Eingreifen verhindern, dass größerer Schaden entstand.

Wie die Polizei meldet, bekämpfte der 82-Jährige kurz vor 16 Uhr mit einem Gasbrenner das Unkraut in der Hofeinfahrt. Dabei kam der Rentner mit der Flamme der Thujahecke am Nachbargrundstück zu nahe. Die Folge: Die derzeit extrem trockene Hecke fing Feuer. Sie brannte in kurzer Zeit lichterloh. Wäre nicht schnell etwas unternommen worden, hätten die Flammen über einen Baum ein Wohnhaus bedrohen können, berichtet der Bäumenheimer Feuerwehr-Kommandant Christian Dommer. Doch der Senior, die betroffene Nachbarin und weitere Helfer reagierten sofort. Sie hielten Brand mit dem Wasser aus zwei Gartenschläuchen halbwegs unter Kontrolle. So konnten die Flammen nicht auf andere Anpflanzungen übergreifen.

Die alarmierte Feuerwehr musste nur noch endgültig ablöschen. Dennoch wurde die gepflegte Thuja-Hecke auf einer Länge von etwa neun Metern zerstört. Die an den Löscharbeiten beteiligten Personen blieben unversehrt. (wwi/dz)

