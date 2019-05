vor 27 Min.

Mit Leidenschaft in lebenswerte Zukunft

Mit schwerem Gerät wird derzeit in der Zechstraße in Wemding ein neuer Kanal verlegt. Es handelt sich um das größte Vorhaben der Stadt in diesem Jahr.

Die Stadt Wemding will in diesem Jahr einiges verwirklichen. Bürgermeister blickt über Zahlen hinaus

Von Wolfgang Widemann

Der Haushalt einer Kommune ist ein Werk mit vielen Zahlen. Die fallen heuer für die Stadt Wemding ganz ordentlich aus. Das Steueraufkommen erreicht voraussichtlich ein hohes Niveau und die Investitionen erscheinen Bürgermeister Martin Drexler zufolge „beinahe rekordverdächtig“. Größte Maßnahme ist der Neuausbau der Zechstraße mit Kanal, Wasserleitungen und Asphaltdecke (1,7 Millionen Euro) und der Bau der Westtangente, wofür in diesem Jahr 660000 Euro anfallen.

Der Bürgermeister wollte in dem Jahr, in dem die Kommune auf bedeutende historische Ereignisse zurückblickt und dies in wenigen Wochen mit einem großen Fest feiert, auch über die Zahlen hinaus blicken. Die wirtschaftliche Situation sei gut. In der Stadt gebe es laut Statistik weniger arme Menschen als in anderen Kommunen des Landkreises. Allerdings stehe man vor „gewaltigen Herausforderungen, die zum Teil von uns nicht oder nur bedingt beeinflusst werden können“. Als Beispiele nannte Drexler die schwierige Verkehrsanbindung Wemdings, die traditionell schwache Gewerbesteuer (die in diesem Jahr bei voraussichtlich 2,8 Millionen Euro liegt) und den demografischen Wandel, also die Zunahme des Anteils der älteren Menschen.

Auf der anderen Seite gebe es Trends, „die für uns große Chancen sein können“: die stärkere Betonung eines ausgewogenen Verhältnisses von Arbeit und Leben, der Gesundheit und der Sicherheit. Als Konsequenz aus diesen Überlegungen sagte der Rathauschef diesen Satz: „Es ist unsere gemeinsame Leidenschaft, Wemding als innovative Kleinstadt in eine lebenswerte Zukunft zu führen.“

Der Haushalt für 2019 könne dazu Positives beitragen. Man verbessere weiter die Breitbandversorgung und ein neues Bürgerservice-Portal der Stadt und der Verwaltungsgemeinschaft befinde sich im Aufbau. Ziel müsse es sein, weitere mittelständische Betriebe in Wemding anzusiedeln. Der Kommune sei es gelungen, westlich des neuen Recyclinghofs und nördlich der alten Kläranlage weiteres Bauland für Gewerbe zu kaufen. Beim Thema Gesundheitstourismus werde bald ein Konzept zum sogenannten „Waldbaden“ vorgestellt. Weiteres Projekt sei die Planung eines innerstädtischen Radwegkonzepts. Hier setze man auf die Unterstützung des Landkreises. Der ursprüngliche Versuch, ein solches Konzept durch Studenten erarbeiten zu lassen, lasse sich nicht in die Tat umsetzen. Die einschlägigen Lehrstühle hätten dafür keine Kapazitäten.

Zum Thema Wohnbau erklärte Drexler, dass im westlichen Bereich des Gebiets „Birket III“ heuer etwa zehn Bauplätze ausgewiesen werden. Die Stadt wolle ein „Einheimischenmodell“ einführen. Damit könnten Bürger aus der Kommune, die Interesse an einer Parzelle haben, vorrangig berücksichtigt werden. Gleich mehrere Vorteile verspricht sich der Bürgermeister von der geplanten Gründung einer städtischen Immobiliengesellschaft. Damit könne die Altstadt gestärkt werden.

Für die Planung des neuen Feuerwehrhauses in Wemding sind 100000 Euro vorgesehen. Auf der durch dieses Vorhaben frei werdenden Fläche in der Altstadt könnte sich der Rathauschef unter anderem ein Ärztehaus für eine größere Gemeinschaftspraxis vorstellen. Auch die Neugestaltung des Kindergartens St. Marien, die in diesem Jahr geplant werden soll, sei „ein absolutes Zukunftsprojekt“.

Drexler verwies zudem auf einige bauliche Maßnahmen im historischen Zentrum: unter anderem die gerade abgeschlossene Sanierung des Rathauses (180000 Euro) und die restlichen Arbeiten an der Türmerstube von St. Emmeram (30000 Euro). Fast beendet sind die Arbeiten am Waldseebad. Dort wird bis zum Saisonstart der Eingangsbereich neu hergerichtet (180000 Euro). Drexler dazu: „Unser Lohweiher ist wieder zum schönsten Naturbad in der Region geworden.“

Im Stadtteil Amerbach passiere ebenfalls einiges: die Rodelbachstraße werde asphaltiert, das Baugebiet „Kreuter Berg II“ werde fertiggestellt und der Bichelweg werde saniert.

Für Straßenreparaturen im Stadtgebiet stehen in diesem Jahr 300000 Euro bereit, unter anderem im Lerchenweg und Stadelmüllerweg. Die seit Jahren geplante Sanierung der Tartanbahn des Sportgeländes Robertshöhe ist ebenso geplant. Kosten: rund 40000 Euro.

Um die aufgelisteten Maßnahmen finanzieren zu können, muss die Stadt voraussichtlich gut 400000 Euro neue Schulden aufnehmen. Zuletzt hatte die Kommune die Verbindlichkeiten um fast eine Million Euro reduziert. Wichtigste Einnahmequelle ist der Einkommenssteueranteil von 3,75 Millionen Euro.

