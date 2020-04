vor 48 Min.

Mit Mundschutz ins Amt

Ab Montag gelten im Landratsamt neue Regelungen. Im Kreis gibt es sechs weitere Personen, die bestätigt mit Covid-19 infiziert sind

Die Zahl der mit Covid-19-Infizierten im Landkreis Donau-Ries ist auf 283 (zuletzt 277) gestiegen. Das teilte das Landratsamt am Freitag mit. 115 Personen davon gelten als genesen.

Im Landratsamt gelten ab kommender Woche zudem neue Regelungen im Kundenverkehr. „Ab Montag, 20. April, bitten wir zum Schutz aller Bürgerinnen und Bürger sowie auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, beim Betreten der Dienststellen einen Mundschutz zu tragen.“ Wer einen vereinbarten Termin hat, wird deshalb gebeten, eigene Schutzmasken mitzubringen – falls man solche besitzt. Auch die Kreisbehörde werde erforderlichenfalls eigene Gesichtsmasken vorhalten.

Nach wie vor wird darum gebeten, wenn möglich alle Behördenkontakte telefonisch oder online zu erledigen. Persönliche Termine in den Dienststellen des Landratsamtes können weiterhin nur nach telefonischer oder onlinebasierter Terminvergabe ermöglicht werden.

„Das Landratsamt bemüht sich nach wie vor, trotz der Pandemie und der Ausrufung des Katastrophenfalles den Regelbetrieb aufrecht zu erhalten und wird dabei durch vom Freistaat Bayern gestellte Kräfte unterstützt.“ Diese Personen werden künftig in den vom Gesundheitsamt gebildeten Teams zur Ermittlung der Kontaktpersonen von an Corona Erkrankten eingesetzt.

Derweil reißen die schlechten Nachrichten aus dem Bissinger Alten- und Pflegeheim Pro Seniore nicht ab. So ist am Freitagmorgen eine weitere Bewohnerin der Einrichtung im Krankenhaus gestorben. Sie war dort zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Dillinger Landratsamt mit. Damit hat sich die Zahl der verstorbenen Heimbewohner des Pro Seniore auf fünf erhöht. Zudem wurden am Freitag zwei weitere bereits positiv getestete Bewohner des Pro Seniore in Bissingen zur stationären Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser eingewiesen.

Insgesamt befinden sich derzeit acht Bewohner in stationärer Behandlung in Dillingen und in Donauwörth. Wie berichtet waren am Dienstagabend zwei weitere Todesfälle im Seniorenheim zu beklagen gewesen. Bereits über Ostern waren zwei andere Bewohner gestorben. (pm)

