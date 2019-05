00:32 Uhr

Mit Shuttle oder Roller zur Arbeit?

Wirtschaftsbeirat in Mertingen will die Verkehrsströme von 2700 Einpendlern verbessern. Ein Fragebogen soll die Bedürfnisse klären

Der Wirtschaftsbeirat in Mertingen will den öffentlichen Nahverkehr verbessern. „Wir wollen prüfen, wie die Anbindung von der Bahn zu den Betrieben mit einem möglichen Shuttlebus-Verkehr vom Park-and-ride-Parkplatz optimiert werden kann“, erklärte Daniel Petrasch. Bürgermeister Albert Lohner führte aus, dass man auch überlege, wie man dafür sorgen könnte, dass die Arbeitnehmer mit dem Fahrrad oder einem Elektroroller zu ihrem Betrieb kommen könnten.

„Das ist eine wichtige Aufgabe, gibt es in Mertingen doch 3150 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze“, bilanzierte Petrasch. Davon seien 2700 Mitarbeiter Einpendler. In einem ersten Schritt sollen nun die Betriebe in Zusammenarbeit mit der Gemeinde abfragen, wie ihre Arbeitnehmer zur Arbeit kommen. Daraus soll eine Analyse entstehen.

Ansätze und Impulse wolle man setzen, um die Verkehrsströme umweltfreundlich zu verbessern. Alle 30 Minuten halte ein Zug am Bahnhof in Mertingen. Jetzt gelte es, diesen Takt mit den unterschiedlichen Anfangs- und Schlusszeiten in den Betrieben zu vereinheitlichen. Zu einer langen Diskussion führte der Inhalt des Fragebogens. Er soll mit einem Gewinnspiel gekoppelt werden, um möglichst viele Menschen dazu zu animieren, sich zu beteiligen. Denn, so Petrasch weiter: Nur wenn die Frequenz des Rücklaufs hoch sei, könne man aus dem Ergebnis auch effiziente Rückschlüsse ziehen.

Gefragt werden soll nach dem genutzten Verkehrsmittel, dem Weg vom Wohnort zur Arbeitsstätte sowie die Arbeitszeiten. „Der Verkehrsstrom der an- und abreisenden Beschäftigten hat für die Zukunftsplanung einer umwelt- und verkehrsbezogenen Wirtschaftspolitik in Mertingen eine zentrale Bedeutung“, ergänzte Bürgermeister Albert Lohner.

Bei der Sitzung bestand die Gelegenheit, verschiedene Elektroroller zu testen, könnte doch auch ihr Einsatz eine Option sein. Dazu soll auch der mögliche Einsatz von Bike-Parkboxen am Bahnhof geprüft werden – eine Initiative des bayerischen Innenministeriums und der Bahn.

Das Ergebnis der Analyse könne dann als Basis für die Entscheider zur Lenkung der Verkehrsströme dienen. Bis zum Herbst sollen erste Ergebnisse vorliegen. (bih)

