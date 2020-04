04.04.2020

Mit Tomatensauce und Nudeln gegen das Corona-Elend

Der Donauwörther Unternehmer Joachim Schoser will Italien helfen. Er ruft eine Spendenaktion ist Leben, von der auch seine Kunden profitieren.

„Via del Gusto hilft Italien“ – unter diesem Motto haben die Geschäftsführer des in Donauwörth ansässigen Unternehmens, Joachim Schoser und Markus Bongartz , kurzfristig eine Spendenaktion ins Leben gerufen. „Wir alle leben und lieben Italien. Die Situation vor Ort ist dramatisch und mittlerweile als katastrophal zu bezeichnen“, sagt Bongartz. Deswegen wollen sie einfach und schnell helfen und konkret die Krankenhäuser in Santa Croce di Moncalieri, Maggiore di Chieri und San Lorenzo di Carmagnola bei der Beschaffung von wichtigen Geräten für die Intensivstationen unterstützen.

Die drei Krankenhäuser liegen in der Nähe von Turin und damit in der Region, in der zahlreiche Lieferanten der Lebensmittel sitzen, die das Via del Gusto verkauft. „Wir haben dadurch viele persönliche Verbindungen dorthin“, erklärt Bongartz.

Joachim Schoser, Mitinhaber von Via del Gusto in Donauwörth Bild: Helmut Bissinger



Die Idee ist, sogenannte Hilfe-Hamsterpakete zu kaufen, die aus 4 Tomatensaucen und 8 Nudelsorten bestehen. Von den 20 Euro gehen zehn Prozent des Erlöses nach italien.

Die Aktion läuft seit einigen Tagen und in dieser Zeit sind bereits 1200 Euro auf dem extra eingerichteten Treuhandspendenkonto eingegangen. „Wir hoffen, dass wir eine möglichst hohe Summe zusammenbringen und werden uns auch selber entsprechend finanziell beteiligen“, so Schoser..

Info: Spendenkonto bei der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth , Stichwort Via del Gusto für Krankenhäuser in Turin ; IBAN: DE 28 7229 0100 0103 0890 88; BIC : GENODEF1DON. Eine Spendenquittung kann leider nicht geschickt werden.





