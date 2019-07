00:33 Uhr

Mit allen Sinnen erfahren

Donauries-Rallye am Sonntag, 7. Juli

Unter dem Motto „Mit allen Sinnen erfahren“ findet am Sonntag, 7. Juli, eine Sternfahrt für Oldtimer, Youngtimer und Newtimer-Cabrios statt, an der sich die CID mit einem Gewinnspiel beteiligt. Die Donauries-Rallye führt von Augsburg durch Nordschwaben und macht auch Halt in Donauwörth.

Damit auch eine Mitfahrt ohne Oldtimer möglich ist, hat die City-Initiative-Donauwörth 15 mal zwei Sitzplätze in einem Bus verlost. Die Gewinner wurden am 14. Juni aus dem Topf mit den korrekt ausgefüllten Antwortkarten gezogen.

Auf Einladung der CID hat Miss Donauries – Tina Gärtner – die Gewinner ermittelt. Der Oldtimer-Bus startet um 10.30 Uhr in der Reichsstraße vor dem Liebfrauenmünster. Dann geht es weiter nach Nördlingen. Hier sind für zwei Stunden Zeit, Picknick zu machen oder den Oldtimer-Korso zu bestaunen. Den Picknickkorb, der vom Café la Kami befüllt ist, gibt es natürlich gratis dazu. Im Anschluss daran geht es wieder zurück nach Donauwörth. (dz)

Mehr zur Rallye gibt es unter http://www.donauries-rallye.de/

Themen Folgen