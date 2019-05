vor 41 Min.

Mit dem Minibagger über den Fuß gefahren

Bei einem Arbeitsunfall ist ein 53-Jähriger verletzt worden. Sicherheitsschuhe konnten schlimmeres verhindern.

Bei einem Arbeitsunfall am Mittwochvormittag ist ein 52-jähriger Mann von seinem Kollegen leicht am Fuß verletzt worden. Der Minibaggerfahrer führte an der Zufahrtsstraße zur Kläranlage mit seinem Arbeitsgerät Aushubarbeiten durch.

Beim Zurücksetzen mit seinem Fahrzeug übersah er den seitlich stehenden Kollegen und fuhr über dessen Fuß. Da der Mann Sicherheitsschuhe trug, konnten schlimmere Verletzungen verhindert werden, teilt die Polizei Donauwörth mit. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in die Donau-Ries-Klinik verbracht. (dz)