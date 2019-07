vor 26 Min.

Mit dem Rad zur Arbeit

Anmeldungen sind noch möglich. Es winken schöne Preise

Die Mitmach-Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ startet durch: Im Landkreis Donau-Ries haben sich seit dem Start im Mai rund 850 Radler angemeldet, bayernweit sind es bereits rund 65000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Alle haben das Ziel, an mindestens 20 Arbeitstagen zur Arbeit zu radeln.

Wer sich an dieser Aktion beteiligen will, kann sich auch jetzt noch anmelden, und zwar im Internet unter der Adresse www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de. „Bis Ende August können die erforderlichen Tage erradelt werden“, so teilt Michael Meyer, Direktor der AOK Donauwörth, mit.

Dies gelte auch für Pendler, die für ihren Arbeitsweg bis zur Bushaltestelle oder zum Bahnhof das Rad nutzen. „Wer sich regelmäßig bewegt, lebt gesünder – eine tägliche Radtour zur Arbeit trägt dazu bei und schont zudem die Umwelt durch den Verzicht aufs Autofahren“, so der AOK-Direktor.

Einsparung von Kohlendioxid

Wie viel Kohlendioxid (CO2) durch das Radfahren eingespart wird, kann jeder Teilnehmer online auf der Aktionsseite mithilfe eines CO2-Rechners ermitteln. Sind die 20 Radtage oder mehr erreicht, haben die erfolgreichen Teilnehmer die Chance auf einen der vielen gesponserten Gewinne namhafter Aktionspartner, die alljährlich verlost werden.

Zu den Preisen gehören beispielsweise Urlaubsreisen sowie praktisches Zubehör fürs Fahrrad. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml übernimmt die Schirmherrschaft für diese Gesundheitsaktion. Der Deutsche Gewerkschaftsbund Bayern (DGB) und die vbw (Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft) unterstützen die gemeinsame Initiative von ADFC und AOK im Freistaat. Beide Partner sind von Anfang an dabei. Die vbw fördert die Initiative finanziell.

Weitere Informationen und Anmeldung gibt es im Internet: www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de.

