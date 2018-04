00:33 Uhr

Mit dem Schutzengel auf dem Jakobsweg

Wie sich Gabriele Schmid aus Druisheim einen Traum erfüllt hat, warum sie jetzt ihr drittes Buch schreibt und wie ihre neuen Pläne aussehen

Von Helmut Bissinger

Alle waren sie dort: der Brasilianer Paulo Coelho, der Deutsche Hape Kerkeling ebenso. Der Jakobsweg nach Santiago de Compostela zieht Pilger in Scharen nach Spanien. Und die Veröffentlichungen zu dem berühmtesten aller Pilgerwege schießen wie Pilze aus dem Boden. Gabriele Schmid aus dem Mertinger Ortsteil Druisheim sitzt derzeit an ihrem dritten Buch, das sie über den Jakobsweg schreibt. Ihre Bücher, so bestätigen ihre Anhänger, unterscheiden sich von den anderen, weil sie den Leser mitfühlen lasse.

Gabriele Schmid fühlt sich von einer spirituellen Kraft geleitet. „Mein Schutzengel führt mich und leitet meinen Stift“, sagt die 52-jährige Einzelhandelskauffrau und zeigt auf die Karte. So wie sie schreibt, kann sie auch erzählen: lebendig, emotional und sich an jedes Detail erinnernd. Voller Begeisterung hat sie den Film „Dein Weg“ gesehen,

Gabriele Schmid ist verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Söhnen. 2009 hat sie ihre Mutter zu einem Vortrag nach Mertingen mitgenommen. Das Thema: der Jakobsweg im Norden Spaniens. „Bis dahin hatte ich noch nichts, einfach gar nichts, über diesen Pilgerweg gewusst“, blickt sie zurück. Aber nach dem Abend, bei dem nicht ein einziges Bild gezeigt wurde, stand für sie fest: „Ich muss dahin zum Pilgern.“

Ihr Mann war damals zwar etwas überrascht, ermunterte jedoch: „Wenn das dein Ziel ist, dann geh!“ Und auch der Chef zeigte Verständnis, dass sich seine Mitarbeiterin eine sechswöchige Auszeit nehmen wollte. „Wenn man so einen Traum hat, dann muss man das machen, so lange man das tun kann“, lautete der Kommentar. Und so zog die Mutter vor sechs Jahren erstmals los, nicht ahnend, wie sehr sie dieser Pilgerweg in den Bann nehmen werde. Inzwischen war sie dreimal dort – die vierte Reise ist bereits in Planung.

Nach der Rückkehr von ihrer Pilgerwanderung sei etwas Überraschendes passiert, eine ziemlich verrückte Geschichte, wie Schmid anmerkt: „Der Schutzengel, der mich grandios geleitet hat, sagte zu mir, dass ich ein Buch schreiben soll.“ Und so entstanden 480 handgeschriebene DIN-A4-Seiten, die in das Buch „Die Wunder des Camino“ mündeten. Wenn sie darin heute lese, frage sie sich: „Das soll ich geschrieben haben?“ 2013 machte sich die Verkäuferin eines Mertinger Fachmarktes dann ein zweites Mal auf den Jakobsweg. Daraus wurde das Buch „Den Schutzengel im Rucksack“. Im vergangenen Herbst folgte die dritte Wanderung. 897,3 Kilometer war sie dabei – in Frankreich startend bis an die Küste bei Santiago de Compostela unterwegs – von Schmerzen begleitet. „Das war hart“, blickt sie zurück „und sei nicht ohne Blessuren abgegangen.“

Die ersten 200 Seiten hat Gabriele Schmid bereits geschrieben. „Im Moment bin ich in Burgos“, lacht sie. Es sind die kleinen Geschichten, die Begegnungen, an die sie sich darin erinnert, aber auch an die Veränderungen: „Es gibt immer mehr Spaßpilger, die ihre Unterkünfte vorher schon reservieren und am Abend Party machen.“ Mit Pilgern im strengen Sinne habe dies nicht viel zu tun.

Gabriele Schmid beschreibt ihre Ergriffenheit bei der Ankunft am Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela. Und ihren weiten Weg ans Ende der alten Welt von Finisterre und Muxia. Die Beschreibungen der Frau sind poetisch. Sie lässt den Leser mitgehen, erzählt von der Grenzerfahrung, sowohl psychisch wie auch physisch, aber auch von dem zufriedenen Gefühl, wenn sie die anderen raunen hörte „Das ist noch eine Traditionelle“. Will heißen: eine Pilgerin, die ihren Rucksack selber trägt, und ihn nicht mit dem Servicewagen zur nächsten Station schickt. Eine Frau, die ihre Herbergen auf gut Glück aufsucht und nicht schon alles vorher durchgeplant hat. „Denn ich laufe, soweit mich meine Füße jeden Tag tragen.“

„Es ist ein Geschenk, diesen Weg gehen zu dürfen. Und es ist eine Gnade, in Santiago anzukommen“, sagt Schmid. Mittlerweile gibt es viele Routen, die zum Endpunkt führen. Welche sie das nächste Mal wählt, voraussichtlich 2019, will Schmid noch nicht verraten. Ihr Schutzengel wird sie geleiten. (mit bv)