vor 54 Min.

Mit dem Taxi unterwegs und nicht gezahlt

Ein junger Mann bestellte sich ein Taxi, ließ sich 30 Kilometer weit fahren - und wieder zurück. Dann kam er auf eine seltsame Idee.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ließ sich ein junger Mann in Rain von einem kostenpflichtigen Fahrservice in eine gut 30 Kilometer entfernte Ortschaft fahren. Dort angelangt, fiel dem Fahrgast die Adresse nicht ein, worauf er nach Rain zurückgebracht werden wollte. Wieder in Rain angekommen, sollte nun die Rechnung bezahlt werden. Hierbei teilte der Mann dem Fahrer mit, kein Bargeld bei sich zu haben, allerdings an einem Geldautomaten eines abheben zu können. Hierauf wurde eine Bank angesteuert. Nachdem der Fahrgast nicht wieder zurückkam, sah der Fahrer nach und fand ihn nach kurzer Suche schlafend in einer Ecke im Schalterraum der Bank auf. Nachdem sich der junge Mann, der laut Polizei alkoholisiert war, offensichtlich verstecken wollte und hierbei eingeschlafen war, wurde die Polizei verständigt. Diese konnte den Schlafenden letztendlich aus seinen Träumen reißen, indem er geweckt wurde. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Beförderungserschleichung. (dz)