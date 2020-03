vor 33 Min.

Mit der Bauernbühne Auchsesheim auf Kur

„Wenn einer eine Reise tut“ bietet viel Situationskomik und reichlich Turbulenzen. Premiere ist am 21. März

So langsam begeben sich die Proben der Bauernbühne Auchsesheim auf die Zielgerade. Alle sind eifrig beschäftigt, damit es am Samstag, 21. März, um 19.30 Uhr eine gelungene Premiere auf der Bühne im Gasthof Hoser gibt. Von Regina Rösch aus dem Theaterverlag Rieder in Wemding ist dieses Jahr das Lustspiel in drei Akten: „Wenn einer eine Reise tut oder Geräuchertes mit Sauerkraut“ (Regie: Jürgen Lechner/Alex Ruth).

Zum Inhalt: Seit 25 Jahren fahren Oswald Krause (Bernd Zoels) und sein Freund Emil Lautenschläger (Alwin Bruglachner) gemeinsam drei Wochen zur Kur nach Bad Füssing. Ihr Motto dabei war immer „Morgens Fango – abends Tango“. Natürlich waren die beiden dem ein oder anderen Kurschatten nicht abgeneigt. Doch dieses Jahr kommt alles anders.

Nach einer durchzechten Feuerwehrübung mit ihrem Kumpel Max Kaiser (Josef Ippy) erfahren Oswald und Emil vor dem Haus ihrer Nachbarin Maria Jungbauer (Magdalena Faussner), dass ihre beiden Ehefrauen Helga (Ulrike Schweihofer) und Betty (Silvia Heidinger) mit zur Kur fahren. So kommt bei der Kur für die beiden Männer, ganz anders als in den Jahren zuvor, keine richtige Stimmung auf. Auch der esoterisch angehauchte Masseur des Kurbetriebes Harry (Jürgen Melan) und seine Kollegin Susi (Angelika Welti) wissen keinen Rat.

Erst als Chantal Obermaier (Doris Weber), Jaqueline Niedermüller (Anja Römer), Ferdinand von Cartier (René Faußner) und Baron Adalbert von und zu Stadelhofen (Achim Rebele) auftauchen, nimmt der Kururlaub nicht nur bei Oswald und Emil, sondern auch bei Helga und Betty so richtig Fahrt auf. Die Zuschauer dürfen sich auf einen turbulenten Theaterabend, mit viel Situationskomik, amüsanten Dialogen und lustigen Charakteren freuen. Dazu gemischt als besondere Zutaten etwas Eitelkeiten, Betrügereien und jede Menge Liebeleien und Flirts. (dz)

Gespielt wird am 21., 28. und 29. März, sowie am 4., 5., 12. und 13. April. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Die Nachmittagsvorstellung findet am Sonntag, 22. März, um 15 Uhr statt. Karten gibt es unter Telefon 0906/8981 oder unter www.theater-donauwoerth.de. Ab 18 Uhr gibt es in der Gaststätte Hoser (Mertinger Straße 13, Auchsesheim) Speisen und Getränken sowie dann vergnügliches Theater.

