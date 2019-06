Mit der Seilbahn auf den Schellenberg?

Plus Mit visionären Ideen soll sich ein spezieller Arbeitskreis im Landratsamt in den kommenden Jahren beschäftigen. Was entstehen könnte.

Es erinnert ein wenig an „Captain Future“, wenn Jürgen Kunofsky über das spricht, was alles in ein paar Jahren möglich sein könnte auf den Straßen. In der Zeichentrickserie aus den 1980er Jahren waren die Protangonisten zumindest auch stets schnell und mit seltsamen Geräten unterwegs. Vielleicht verhält es sich mit den ebenfalls visionären Ideen aus dem Landratsamt in Donauwörth aber dann doch etwas realitätsnäher. Dabei geht es zwar durchaus auch um Flugtaxen, zunächst aber vor allem um gute Anbindungen der Kommunen und um Elektromobilität.

ÖPNV ist längst kein städtisches Thema mehr

Keine Frage, technische Entwicklungen schreiten rasant voran. Wäre hätte noch vor einigen Jahren daran gedacht, dass fast jeder Bürger im Jahr 2019 mit einer Art Handy, Personalcomputer und Kamera in einem in der Hosentasche rumlaufen wird. Insofern sind visionäre Denkmuster wohl kaum zu belächeln. Vor allem müsse der Öffentliche Personennahverkehr künftig eine gewichtigere Rolle spielen, meinen sowohl Kunofsky als auch dessen Chef, Landrat Stefan Rößle.

Erfreuliche Entwicklung bei Rufbussen im Kreis Donau-Ries

ÖPNV sei längst kein städtisches Thema mehr, obwohl eine entsprechende Infrastruktur, so Rößle, „auf dem Land immer schwieriger aufzubauen“ sei. Dennoch sei man „gut aufgestellt“, etwa bei den regionalen Buslinien. Hier habe man mit der Einrichtung der Rufbusse in Bayern eine Vorreiterrolle gehabt. Der Lechbus beispielsweise, der nach Anruf diverse Routen im Lechgebiet bedient, habe 2018 über 13000 Fahrgäste verzeichnet. An solchen Systemen müsse der Landkreis weiter ansetzen. Die Buslinien werden im Nahverkehrsplan festgesetzt, zuletzt geschah das 2015 im Kreistag.

Dort werden auch Qualitätsanforderungen für die Fahrzeuge festgehalten – und hierbei gebe es durchaus Überlegungen, den ÖPNV attraktiver zu gestalten: Fahrradmitnahme im Bus, Elektrobusse, Tickets über das Smartphone – das seien Aspekte, die analysiert werden müssten. Sie sind Teil eines Konzeptpapiers mit dem Namen „Visionen ÖPNV – Zukunftsperspektiven für den Landkreis Donau-Ries“. Dabei soll bewusst „über den tellerrand“ hinaus geblickt werden, wie Rößle erklärt.

Eine Seilbahn in der Stadt - in Barcelona gibt es das seit 1931

Und blickt man in andere europäische Städte, so erfährt man, dass auch Seilbahnen in Zukunft eine Rolle abseits der Alpenregionen spielen könnten. In Barcelona gibt es sie als städtisches Fortbewegungsmittel schon lange (bereits seit 1931) – warum nicht auch hier zur besseren Anbindung der Parkstadt an die Kernstadt in Donauwörth?

Auch Flugtaxen werden von Zeit zu Zeit in so manchem politischen Kabarett durch den Kakao gezogen, während das Unternehmen Airbus in Donauwörth – neben anderen – bereits intensiv an diesem Thema forscht „Was heute noch wie Science Fiction anmutet, kann morgen bereits Realität sein“, ist Rößle überzeugt. Er wolle gewappnet sein, um auch in Sachen „Verkehr“ den künftigen Anforderungen in einer ländlichen Region gerecht werden zu können. Hierzu wurde nun ein Arbeitskreis „Mobilität der Zukunft“ im Landratsamt eingerichtet, in der auch Kreistagsmitglieder aller Fraktionen vertreten sind. Sie sollen sich mit eben jenen visionären Betrachtungen, die bald eine gewichtigere Rolle spielen könnten, auseinandersetzen. Für Beschlüsse brauche man dann freilich auch die Kommunen an Bord – Rößle und Kunofsky betonen aber, dass bei allen Offenheit herrschen müsse, da man sonst als Landregion irgendwann den Metropolen nur mehr hinterher hechle. Auch das Thema „Fahrradwege“ werde jetzt und in Zukunft deutlich mehr Gewicht bei der Verkehrsplanung bekommen.

Denn ohne Zweifel unterliege der Verkehr einem rasanten Wandel. Es sei durchaus zu überlegen, ob es ein in Stein gemeißeltes Gesetz sei muss, dass jedermann sein Auto vor der Türe hat – oder ob es alternative Wege geben könnte, die den Menschen trotzdem weder Freiheit noch Mobilität nähmen. Es lohne sich, auch mal zunächst abwegig erscheinende Ideen zu analysieren : etwas Gutes kann immer hängen bleiben.