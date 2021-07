Bäumenheim-Hamlar

Innovationen aus Hamlar: Grenzebach rüstet sich für die Zukunft

Plus Für den Standort Hamlar hat Grenzebach viel vorgenommen. Mit Hochtechnologie will es die Energiewende mitgestalten. Was genau das bedeutet.

Von Barbara Wild

Vor wenigen Tagen hat Firmengründer Rudolf Grenzebach seinen 91. Geburtstag gefeiert. Trotz des hohen Alters hat er es sich nicht nehmen lassen, zur Eröffnung der neuen „Grenzebach-Welt“ in Hamlar zu kommen. Dort zeigt der Maschinenbauer in einer extra freigeräumten Produktionshalle seine verschiedenen Anlagen und hochtechnologisierten Ingenieurleistungen. In Zeiten, in denen Messen nicht stattfinden konnten, hat Grenzebach seinen ganz eigenen Messestand gebaut und kann hier Kunden einzeln oder auch per digitaler Zuschalte empfangen.

