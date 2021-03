12.03.2021

Mit dieser Leckerei hat es eine Rainerin in den "Zuckerguss" geschafft

Plus Martina Heider aus Rain ist in der aktuellen Ausgabe des „Zuckerguss“ dabei. An ihre Bananen-Schoko-Muffins können sich auch unerfahrene Bäcker wagen.

Von Fabian Kapfer

Besonders lange würden ihre Bananen-Schoko-Muffins nicht herumstehen, erzählt Martina Heider. Zu gefragt seien die Leckerein in ihrer Familie. Die 53-Jährige aus Rain ist mit ihrem Rezept in der neuen Ausgabe des beliebten Backmagazins „Zuckerguss“ unserer Zeitung vertreten. Ihre Muffins finden sich dort in der Kategorie „Klein&Fein“ wieder.

Der Vorteil der kleineren Leckereien sei, dass sie schnell gemacht werden könnten, betont Heider: „Ich backe bevorzugt Sachen, bei denen die Produktion nicht zu lange dauert. Und die Muffins sind definitiv keine große Herausforderung. Sie schmecken gut und das Rezept ist simpel.“

Rain: Martina Heider backt schon seit ihrer Kindheit

So könnten sich problemlos auch unerfahrenere Bäcker an die Bananen-Schoko-Muffins wagen, findet Heider. Die Erfahrung bei ihr ist jedoch reichlich vorhanden. Die Hobbybäckerin backe bereits seit ihrer Kindheit. Sie stamme aus einer größeren Familie, in der die Leidenschaft für das Backen groß gewesen sei. Heider schildert: „Ich habe mit zehn Jahren angefangen, die ersten Sachen auszuprobieren. Wir haben oft und gerne etwas gemacht, weil viele Backwaren bei uns gegessen wurden. Zu meinen ersten Versuchen hat beispielsweise der Marmorkuchen gehört.“

Martina Heider aus Rain ist mit ihren Bananen-Schoko-Muffins im aktuellen „Zuckerguss“ vertreten. Bild: Heider

Allerdings seien die Tage, an denen gebacken wird, über die Jahre weniger geworden. Zu besonderen Anlässen würde sie zwar gerne etwas machen, die meiste Zeit stünden allerdings nur sporadisch kleinere Leckereien wie die Schokoladen-Muffins auf dem Programm: „Es muss am Ende des Tages auch gegessen werden. Wenn kein Anlass dafür geboten ist oder nicht gerade Besuch kommt, braucht es die große Torte bei uns zu Hause nicht“, sagt Heider.

Der "Zuckerguss" dient ihr als Inspirationsquelle

Ihr Repertoire an Rezepten habe sie in der Vergangenheit größtenteils durch den Austausch mit der eigenen Familie und Kolleginnen erweitert. Eine weitere Quelle möchte Heider aber nicht außer Acht lassen: „Im Zuckerguss blättere ich gerne, um mir einen Überblick zu verschaffen. Da habe ich mir auch schon einige Inspirationen geholt“, betont die Hobbybäckerin, die mit ihrem Rezept in der neuen Ausgabe jetzt möglicherweise selbst andere Backbegeisterte inspiriert.

