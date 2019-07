10:17 Uhr

Mit drei Promille am Steuer: Fahrt auf B2 endet mit Platzwunde

Volltrunken war ein Autofahrer am Samstagnachmittag auf der B2 bei Monheim unterwegs. Am Ende landete der 65-Jährige im Krankenhaus.

Ein stark betrunkener Autofahrer hat am Samstagnachmittag erst einen Unfall mit seinem Auto gebaut und sich danach bei einem Sturz am Kopf verletzt.

Der 65-Jährige hatte ordentlich getankt und über drei Promille im Blut. Trotz des enormen Alkoholkonsums war er mit seinem Auto auf der B2 von Nürnberg kommend in Richtung Donauwörth unterwegs.

Über die Böschung gefahren

Bei Monheim auf Höhe des Rastplatzes geriet der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über die Böschung zwischen Fahrbahn und Rastplatz und kam dort zum Stehen. Nach Angaben der Polizei Donauwörth stieg der Mann dann aus seinem Wagen aus, um den umgefahrenen Leitpfosten in Augenschein zu nehmen und stürzte.

Eine Polizeistreife, die zufällig in der Nähe war, fand den am Boden liegenden Autofahrer und versorgte den Mann. Da er eine Platzwunde am Kopf hatte, wurde der Rettungsdienst verständigt.

Alkoholtest zeigt Wert über drei Promille

Da die Polizeibeamten bei dem Herrn die deutliche Alkoholfahne festgestellt hatten, wurde ein Test durchgeführt, er schließlich den Wert von über drei Promille zeigte – das kommt einer Alkoholvergiftung gleich. Nachdem der Mann ins Krankenhaus gebracht wurde, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der Führerschein wurde sichergestellt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von insgesamt 1000 Euro. Am Auto wurde die Fahrzeugfront leicht eingedrückt. Der Mann muss sich jetzt laut Polizei wegen eines Vergehens der Straßenverkehrsgefährdung verantworten. (dz)

