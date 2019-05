vor 19 Min.

Mit einigen Neuerungen in die Freibadsaison

In Donauwörth öffnet das Freibad am 11. Mai.

Am Samstag öffnet die Anlage auf dem Schellenberg – zur Eröffnung dürfen Gäste umsonst hinein. Für Frühaufsteher gibt es ab Juni ein besonderes Angebot.

Was für ein Kontrastprogramm: Wenige Tage, nachdem in der Region das Thermometer in der Nacht noch unter null Grad gefallen war, öffnet das erste Freibad in der Region. Das Bäderteam der Großen Kreisstadt mit Hilfe des Bauhofs, der Stadtgärtnerei sowie der Stiftung St. Johannes brachte in den vergangenen Wochen die Anlage auf Vordermann, kann die Saison auf dem Schellenberg pünktlich starten: Donauwörther Freibad öffnet am Samstag, 11. Mai, um 9 Uhr seine Pforten für alle Schwimmbegeisterten.

„Wertschätzung“ für die Gäste

Als „kleines Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Badegästen“, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt, werden am Eröffnungstag keine Eintrittsgebühren erhoben. Die Eintrittspreise bleiben ansonsten wie in den Vorjahren.

Auch wenn die meisten Neuerungen im Zuge der Badsanierung im Jahr 2020 anstehen, hält das Bäderteam der Stadt bereits in diesem Jahr einige Attraktionen für seine Gäste bereit. So wurden 40 neue Wertschließfächer bestellt, die voraussichtlich in den nächsten Tagen im Eingangsbereich angebracht werden. Dies dient der Entlastung der Belegungssituation der vorhandenen Schließfächer.

Schwimmen vor der Arbeit

Von Juni bis August können sich Berufstätige und Frühaufsteher auf ein ganz besonderes Angebot freuen: In diesen Monaten öffnet das Freibad jeweils montags, mittwochs und freitags bereits um 6.30 Uhr und bietet damit Frühschwimmern die Gelegenheit, das Schwimmerbecken vor Arbeitsbeginn oder Frühstück zu nutzen. Springerbecken und Nichtschwimmerbereich stehen wie gewohnt jeweils ab 9 Uhr zur Verfügung, heißt es aus dem Rathaus.

Doch auch für Nachtschwärmer hat sich die Stadtverwaltung etwas einfallen lassen. So ist es geplant, an zwei Abenden in der Saison ein Mitternachtsschwimmen mit beleuchteten Becken und einem Rahmenprogramm anzubieten.

Aktionen auch im Café

Die genauen Termine werden abhängig vom Wetter festgelegt und dann bekannt gegebenen. Auch der Pächter des Freibad-Cafés hat für die heute beginnende Saison einige Aktionen geplant.

Aktuelle Informationen über Kursangebote, Veranstaltungen sowie den Baufortschritt im Freibad finden interessierte Bürger auf der Internetseite der Stadt Donauwörth unter www.donauwoerth.de/rathaus/staedtische-betriebe/baeder/freibad-auf-dem-schellenberg/. Natürlich besteht weiterhin die Möglichkeit, sich auch persönlich oder telefonisch an die Stadtverwaltung zu wenden. Zuständig ist das Sachgebiet Kita, Schulen und Sport, erreichbar unter Telefon 0906/789-140. Und mit der Eröffnung heute steht auch das Freibad-Team vor Ort bei Fragen zur Verfügung.

