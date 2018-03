vor 5 Min.

Mit grünem Daumen und 507 Mitgliedern

Obst- und Gartenbauverein Neudegger Siedlung startet in das Gartenjahr

„Im vergangenen Jahr haben wieder 19 neue Mitglieder unserem Verein und uns das Vertrauen geschenkt“, verkündete Emil Baumgärtner, der Vorsitzende, bei der Mitgliederversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Neudegger Siedlung.

Nachdem sieben Todesfälle zu betrauern waren, beträgt der aktuelle Mitgliederstand nun 507. Einen Grund dafür hob Oberbürgermeister Armin Neudert in seinem Grußwort hervor: Der Verein werde sichtlich mit Herzblut geführt.

Das braucht es auch, denn die Aktiven hatten im Gartenjahr 2017 viel zu tun, verdeutlichte Baumgärtner. Neben der Fürsorge für die eigenen Gärten gab es unter anderem Fachvorträge, gemeinsame Ausflüge, Feiern sowie die Gartlerweihnacht. Als einen Höhepunkt sahen viele den Gärtnerumzug zum Reichsstraßenfest am 22. Juli 2017. „Wir konnten fast alle unsere Waren verkaufen, was sich sehr positiv in der Vereinskasse bemerkbar machte“, freute sich der Vorsitzende. Zum Vorstand wurden Emil Baumgärtner (1. Vorsitzender), Petra Reiner (2. Vorsitzende), Renate Moll (3. Vorsitzende), Renate Klier (Kassiererin) und Monika Seefried (Schriftführerin) gewählt. Amtierende Beisitzer sind nun Monika Birkmeier, Rene Hackert, Jürgen Laqua, Kuno Leser, Peter Matzky, Horst Mederle, Klaus Schöfer, Wolfgang Zinnecker und Alexandra Kundinger, die auch als Leiterin der Kindergruppe bestätigt wurde. Der bisherige Beisitzer Klaus Munk schied aus seinem Amt aus. Die vorige Kassiererin Gertraud Reiter gab nach beachtlichen 21 Jahren ihr Amt auf und wurde mit Dankesworten und einem Geschenk verabschiedet. Präsente bekamen auch drei besonders engagierte Mitglieder: Anneliese Laqua für die Pflege der Brunnenanlage, Robert Wittek für die Pflege des Spielplatzes und Monika Birkmeier für die Pflege der Gerätehausanlage.

nächste Termin, den die Mitglieder sich notierten, ist der Vortrag von Klaus Körber zum Thema „Was der Klimawandel für unsere Bäume und Sträucher bedeutet“. Am Freitag, 23. März, um 19.30 Uhr im Sportheim in Riedlingen wird Körber, Sachgebietsleiter Baumschule der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim und bekannt aus dem Fernsehen, sein Wissen mit den Vereinsmitgliedern teilen. (pm)