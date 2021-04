Mit knapp drei Promille: E-Bike-Fahrer verursacht Unfall in Donauwörth

Am Freitagabend kommt es in Donauwörth zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrer eines E-Bikes und einem Motorradfahrer. Bei einer Kontrolle der Polizei wird ein hoher Alkoholwert gemessen.

Am Freitagabend kam es gegen 19.45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 32-jährigen E-Bike-Fahrer aus Oberndorf und einem 22-jährigen Motorradfahrer aus Donauwörth. Wie die Polizei mitteilt, wurden beide mit leichten Verletzungen ins Donauwörther Krankenhaus gebracht.

E-Bike-Fahrer biegt unvermittelt ab

Beide Männer waren auf der Augsburger Straße in Richtung Nordheim unterwegs. Der Fahrer des E-Bikes befand sich zunächst auf dem Radweg. Kurz nach der Feuerwehr, an der Brücke zur Flutmulde, überquerte der 32-Jährige unvermittelt die Fahrbahn und prallte seitlich in das Motorrad des 22-Jährigen. Beide stürzten bei dem Zusammenstoß.

Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, stand der E-Bike-Fahrer unter starkem Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert knapp unter drei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Polizei teilt mit, dass den Mann aus Oberndorf nun unter anderem eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erwartet. (dz)

Lesen Sie auch: