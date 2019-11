vor 52 Min.

Mit knapp über einem Promille unterwegs

Reichlich getankt hatte ein älterer Fahrer bei Genderkingen. Was ihn jetzt erwartet.

Ein älterer Autofahrer wurde am Freitagnachmittag im Bereich Genderkingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle fiel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch auf, worauf ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Den Fahrer erwartet laut Polizei nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte in der sogenannten „Verkehrssünderdatei“ in Flensburg. (dz)

