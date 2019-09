vor 36 Min.

Mit mehr als zwei Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Zwei Radfahrer sind in Donauwörth zusammengestoßen. Einer hatte Alkohol getrunken.

Ein 30-Jähriger stößt mit einem anderen Radfahrer zusammen - an einer Stelle, an der beide eigentlich hätten schieben müssen. Bei einem ist Alkohol im Spiel.

Wie die Polizei berichtet, ist am Samstag gegen 21.15 Uhr ein 30-jähriger Mann mit seinem Fahrrad in Donauwörth in der Augsburger Straße auf dem Fußgänger-/Radweg stadteinwärts gefahren. Auf Höhe Zusamweg verengt sich Radweg aufgrund der dortigen Brücke und die Radfahrer werden durch ein Schild zum Absteigen aufgefordert.

Dieses missachtete jedoch der Mann, er stieß an der Engstelle mit einem entgegenkommenden, ebenfalls fahrenden, 27-jährigen Radfahrer zusammen. Der 30-Jährige verletzte sich beim anschließenden Sturz leicht und wurde vom Rettungsdienst in die Donau-Ries-Klinik gebracht.

Gefährdung des Straßenverkehrs

Der andere Radler blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten bei dem 30-Jährigen Alkoholgeruch wahr. Ein Alkomattest ergab einen Wert von knapp über zwei Promille. Daraufhin wurde wegen eines Vergehens der Gefährdung des Straßenverkehrs bei dem Mann eine Blutentnahme veranlasst. An den beiden Fahrrädern entstand ein Schaden von insgesamt etwa 100 Euro.

