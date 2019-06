vor 44 Min.

Mit über drei Promille einen Unfall verursacht

In Wemding möchte ein 33-Jähriger dann flüchten. Zeugen halten ihn auf.

Ein völlig betrunkener Autofahrer hat am Sonntag am Rande des historischen Stadtfests in Wemding einen Unfall gebaut und wollte sich dann aus dem Staub machen. Laut Polizei prallte der 33-Jährige mit seinem Wagen gegen 17.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Monheimer Straße gegen zwei dort abgestellte Pkw. Dann wollte der Mann flüchten. Zwei Zeugen hinderten ihn daran. Die Polizei stellte fest, dass der 33-Jährige eine „Fahne“ hatte. Ein Alkomattest brachte einen Wert von über drei Promille.

Die Beamten stellten den Führerschein sicher und baten den Mann zu einer Blutabnahme. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. (dz)

