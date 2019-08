16:28 Uhr

Mit über zwei Promille am Steuer gesessen

Ein 50-Jähriger war alkoholisiert am Steuer.

Bei der Kontrolle rechtfertigt der Mann seine „Fahne“ damit, dass er Alkoholiker sei und darum natürlich etwas getrunken habe.

Der Polizei ist am Mittwochvormittag gegen 9.30 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in Wemding ein Autofahrer mit Alkoholgeruch aufgefallen. Der 50-Jährige gab auf die Frage der Beamten nach einem möglichen Alkoholkonsum an, dass er Alkoholiker sei und „natürlich etwas getrunken“ habe. Ob das ironisch gemeint war, ist unklar.

Jedenfalls ergab ein Alkotest einen Wert von über zwei Promille. Deswegen wurde die Weiterfahrt unterbunden, eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein des Fahrers sichergestellt.

