vor 34 Min.

„Miteinander und bürgernah“ ist Schmidbergers Motto

Josef Schmidberger ist als Bürgermeisterkandidat nominiert worden. Wie er Holzheim voranbringen will und was hinter der Initiative „Respekt und Anstand“ steckt.

Die Gemeinde Holzheim hat nun auch offiziell einen Bürgermeisterkandidaten. Mit diesem Ergebnis endete die Aufstellungsversammlung der Jungen Parteiunabhängigen Wähler (JPW) in Holzheim. Nominiert wurde Josef Schmidberger aus dem Ortsteil Stadel.

Gemeinderat Josef Vogl begrüßte zahlreiche Anhänger und Gäste, unter ihnen der amtierende Bürgermeister Robert Ruttmann, um dessen Nachfolge es im Wesentlichen ging. Vogl erläuterte einen Aufdruck auf der Einladung zur Versammlung, nämlich einer Initiative „Respekt und Anstand“. Man wolle dazu aufrufen, die mitunter aggressive Art und Weise der Kommunikation in der großen und kleinen Politik zu reflektieren und sie durch gelassene, faire, auf Sachebene stattfindende Diskussionen zu ersetzen.

Nachwuchs soll sich interessieren

Alle drei amtierenden Gemeinderäte der Liste, Maria Neumair, Manfred und Josef Vogl stellten abwechselnd Grundsätze der Wählergruppe dar. Darunter eines der Hauptanliegen seit der Gründung, junge Wähler für die Gemeindepolitik zu interessieren, und die innere Grundeinstellung, die Gemeinde aktiv zu einer modernen Kommune entwickeln zu wollen. Erfolgreiche Gemeindepolitik sei nur möglich, wenn man alle Alters-, Interessengruppen und Gemeindeteile verantwortungsbewusst einbeziehe und ehrlich agiere.

Wie bereits im Vorfeld bekannt gemacht wurde, erklärte sich Josef Schmidberger zu einer Kandidatur als Rathauschef bereit. Entsprechend wurde er vorgeschlagen. In seiner Vorstellung hob er die gute Qualifikation für das Amt durch eine 23-jährige leitende Tätigkeit bei der Stadt Rain als Stadtbaumeister und Tiefbauamtsleiter hervor. „Ich habe mir in den letzten Jahren ein umfangreiches Wissen über Verwaltungsaufgaben, laufende Dienstgeschäfte und die Zukunftsanforderungen einer Kommune angeeignet.“

Parteiloser Kandidat

Als parteiloser Kandidat und Teamplayer strebe er eine offene und faire Politik für die gesamte Gemeinde Holzheim an. Aktive Kommunalpolitik muss aus seiner Sicht begeistern, alle Bürger jedes Alters ansprechen, mitnehmen und transparent sein. Dies bezeichnete er „Kommunalpolitik des Miteinanders und der Bürgernähe“.

Wichtig sei ihm dabei eine gute Information der gesamten Bürgerschaft, das Akzeptieren von Meinungsverschiedenheiten, gegenseitige Wertschätzung, die Suche nach Kompromissen, sowie Verlässlichkeit. Besonders liege ihm die Vereinsarbeit, das Ehrenamt und die Jugendarbeit am Herzen. Dies unterstrich er mit der Aussage: „Unsere Vereine sind das Rückgrat in Bezug auf kulturelles Leben, Jugendarbeit und organisierter, sinnvoller Freizeitbeschäftigung in unserer Gemeinde.“

Sparsam mit dem Geld umgehen

Schwerpunkte hinsichtlich Weiterentwicklung der Gemeinde sehe er in der fortgesetzten Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen zu bezahlbaren Preisen sowie bei der Unterstützung der heimischen Betriebe und der heimischen Landwirtschaft bei der Verwirklichung ihrer Ziele sowie zum Erhalt und Ausbau von Arbeitsplätzen.

„Ein stetiges Wachstum sichert uns zudem den Fortbestand unserer Grundschule, was für mich eine Kernaufgabe des Schulverbands Holzheim-Münster sein muss.“ Zudem seien sich ändernde Anforderungen im Bereich der Kinderbetreuung wichtige Themen für die Gemeindepolitik der kommenden Jahre. Auch wenn die Gemeinde Holzheim aktuell finanziell gut da stehe, müsse dennoch ein sparsamer und nachhaltiger Umgang mit den vorhandenen Mitteln erfolgen. Es müsse abgewogen werden, welche Konsequenzen die jeweiligen Investitionsentscheidungen in der Zukunft mit sich bringen.

Die Anhänger wählten den Kandidaten einstimmig. Aufgrund vorausgegangener Gespräche wurde die Öffnung der Nominierung auch für die Liste der CSU von der Versammlung ebenfalls einstimmig beschlossen.