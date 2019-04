vor 24 Min.

Mitgliederzahl beim TC Rain steigt weiter

190 Personen sind mittlerweile in dem Verein verzeichnet, der heuer 70 Jahre alt wird

Bei der Jahresversammlung des Rainer Tennisclubs hat Vorsitzender Anton Reiter, der den Verein mittlerweile 29 Jahre führt, eine erfreuliche Entwicklung der Mitgliederzahl bekanntgeben können. Sieben Mitglieder mehr als im vorigen Sportjahr verzeichnet der Verein, der in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen feiert. In seinem Jahresbericht über das Vereinsjahr stellte Reiter darüber hinaus die sportlichen und gesellschaftlichen Ereignisse sowie die aktuelle Finanzsituation, die sich trotz der Schuldentilgung aus der Renovierung des Clubheims absolut geordnet darstelle, in den Vordergrund.

Aktuell gehören dem Verein wieder 190 Mitglieder an. Gerade bei den Jugendlichen ist ein Zuwachs zu verzeichnen. Nicht umsonst habe man den Fokus der Vereinsarbeit auf Nachwuchsförderung gelegt, wobei die Jugendleiterin Sabine Niedermayer als Motor wirke. Schatzmeister Hermann Waas konnte in seinem Kassenbericht für 2018 eine gesunde Finanzsituation darstellen, bei der die strukturierte Tilgung der benötigten Fremdmittel den Verein nicht überfordert.

Niedermayer sieht im Jugendbereich erfreuliche Entwicklungen, vor allem weil viele Eltern der Jugendarbeit aufgeschlossen und unterstützend gegenüberstehen. Nach den Vorträgen der Jugendleiterin und des Sportwartes Gerd Böttcher über die sportlichen Erfolge der Mannschaften und Einzelspieler in den Ligen der Jugendlichen und im Erwachsenenbereich folgte die einstimmige Entlastung des Vorstands.

Vorsitzender Reiter informierte abschließend über die neue Situation, nachdem ein Großteil des vom RTC gepachteten Grundstücks den Eigentümer gewechselt hat. Man sei zuversichtlich, dass der neue Eigentümer den bestehenden Pachtvertrag erfüllen oder sogar verlängern würde. Man sei im Gespräch. Das Jubiläumsjahr, so Reiter, werde bei der heuer stattfindenden Vereinsmeisterschaft das Motto vorgeben. Auf eine größere Veranstaltung wird jedoch verzichtet. (ast)

