10:24 Uhr

Mittelschüler sind besser als ihr Ruf

Beim Rotary Club Donauwörth läuft ein besonderes Schüler-Projekt. Es geht nicht nur um den Einstieg in den Job, sondern vor allem um die Entwicklung der Persönlichkeit.

Die Initiative „Schüler-Power“ soll Mittelschülern bei der Persönlichkeitsentwicklung helfen und bei der Entscheidung ihrer beruflichen Zukunft begleiten. Gerade in diesem Lebensabschnitt brauchen Jugendliche Visionen, Orientierung und Ziele, um sich mit Berufsbildern auseinanderzusetzen und die angestrebte Lehrstelle zu finden.

Das Erfolgsrezept: Fernab vom Schulalltag und außerhalb der gewohnten Umgebung werden die teilnehmenden Schüler an acht Samstagsseminaren über einen Zeitraum von acht Monaten im Rahmen des Projektes umfassend auf das Berufsleben vorbereitet und von ausgebildeten Pädagogen und Mentoren betreut.

Dabei liegt der Fokus vor allem auch auf der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung. Die Vermittlung von Kompetenzen und Grundwerten wie Kommunikations- und Teamfähigkeit, die Übernahme von Verantwortung, Toleranz und mehr steht ebenso im Fokus wie Entscheidungshilfen bei der Berufswahl durch das Kennenlernen verschiedener Berufszweige oder der Erstellung von Bewerbungsunterlagen.

Die Bilder zeigen einige der Einzelprojekte, die zum Programm „Schülerpower“ gehören. Darunter sind etwa Klettergarten, Rollenspiele und Teamübungen aller Art. Die Aktion dauert noch an. Bild: Sailer

Hinter der Idee des „Schüler-Power“-Projekts steht der Gründer Erich Schuster, der die Initiative im Jahr 2006 erstmals in der Metropolregion Nürnberg gestartet hat. Der Erfolg spricht für sich, denn von den seither 650 teilnehmenden Schülern haben 90 Prozent eine Lehrstelle gefunden oder eine weiterführende Schule besucht. Erich Schuster erhielt für das Schüler-Power-Projekt unter anderem das Bundesverdienstkreuz am Bande sowie die IHK-Ehrenmedaille.

Diese Idee griff der Präsident des Rotary Clubs Donauwörth, Johann Sailer, auf und wählte für das Schüler-Power-Projekt 2019 die Ludwig-Auer-Mittelschule in Donauwörth aus. Elf Schüler haben in diesem Jahr die Möglichkeit, an dem breit gefächerten Programm teilzunehmen. Federführend für die Organisation und Koordination ist Bettina Kandler.

Das waren die Inhalte für die Schüler:

Projektstart: Der erste Termin des Schüler-Power-Projekts fand am 11. Mai im B+ Natur- und Umweltbildungszentrum in Blossenau statt. Nach einem ersten Kennenlernen erarbeiteten die Teilnehmer gemeinsam die Ziele und Regeln für das Projekt und losten ihre Mentoren aus.

Teambuilding im Klettergarten: Für die Teilnehmer ging es Ende Juni beim zweiten von insgesamt acht Samstagsseminaren in den Hoch- und Niedrigseilgarten der St. Gregor-Jugendhilfe in Bliensbach. Dort galt es, gemeinsam verschiedene Übungen zu bewältigen. Eigene Grenzen zu erkennen, zu überwinden, aber auch Verantwortung für andere zu übernehmen und das Selbstvertrauen zu stärken stand dabei im Fokus.

Fit für Bewerbung und Beruf: Welche Spielregeln gelten im Berufsleben? Worauf kommt es bei der Bewerbung in verschiedenen Berufszweigen an und was gilt es beim Thema Social Media zu beachten? Die Referentin Sigrid Wimmer-Ronecker brachte den Schülern bei einem Workshop im Club K in Wertingen diese Themen näher. Im Workshop „Business Knigge“ konnten die Schüler im Rahmen von Rollenspielen Antworten auf diese Fragen erarbeiten und „live“ trainieren.

Betriebliche Ausbildung: Die Firma Surteco in Wertingen war das erste Unternehmen, mit dem die Schüler Kontakt aufnahmen. Die Firma stellt Oberflächenmaterialien auf Papier- und Kunststoffbasis her, technische Profile sowie Dekordruck. Hier konnten die Jugendlichen selbst mit der Gestaltung und Herstellung von Oberflächen experimentieren.

Am Nachmittag ging es in die Mensa der Ludwig-Auer-Mittelschule, wo der Inhaber des Donauwörther Schuhhauses Braun, Thomas Musaeus, die Schüler über die Berufsanforderungen im Einzelhandel informierte und anschaulich erklärte, welches Auftreten und welche Arbeitstugenden im Dienstleistungsbereich von Praktikanten sowie Auszubildenden erwartet werden.

Besuch des Deutschen Museums: Bei einer Führung durch eine Mitarbeiterin des Museumspädagogische Zentrums durch die Ausstellung „Biologie des Körpers“ bekamen die Teilnehmer eine Vorstellung davon, wie die Biologie der Zellen funktioniert. Zum Abschluss der Führung wurde dann die Verbindung zum Thema Ernährung hergestellt und auf anschauliche Weise die Wirkung der verschiedenen Grundnahrungsmittel besprochen.

Baubranche und Baustelle: Auf dem Bauhof der Firma Strobel in Auchsesheim gab der Firmeninhaber Harald Strobel einen Überblick über das Tätigkeitsfeld eines mittelständischen Bauunternehmens und besonders über die Aufgaben der Mitarbeiter in dieser Branche. Dies wurde durch die Vorstellung der im Bau hauptsächlich verwendeten Materialien und Maschinen anschaulich demonstriert und durch eine Präsentation von Aufnahmen einiger von der Firma Strobel durchgeführten Projekte im Bau und nach Fertigstellung ergänzt.

Auf der in Donauwörth besuchten Baustelle, bei der der Rohbau bereits fertiggestellt ist, konnte Strobel den Schülern dann sehr gut zeigen, welche Vielzahl anderer Handwerksberufe noch an einem solchen Projekt beteiligt sind und wie vielfältig und abwechslungsreich die rund um das Bauhandwerk angesiedelten Berufe sind.

Bewerbung Beim siebten Termin im Dezember wird es um das Thema Bewerbung um eine Ausbildungsstelle gehen und dabei ganz besonders um das Verhalten und Auftreten bei Vorstellungsgesprächen. Der achte und letzte Termin im Januar 2020 wird dann voraussichtlich in der Gastronomie stattfinden, mit gemeinsamem Kochen und anschließendem Abschlussfest mit Zertifikatsübergabe. (dz)

