vor 14 Min.

Mobilfunk: Sendemast nahe Sportplatz in Großsorheim

Die Telekom will nahe Großsorheim eine Mobilfunk-Sendeanlage installieren.

Die Telekom hat einen Standort für die Anlage gefunden. Stadt bleibt vorerst außen vor.

Von Wolfgang Widemann

Die Deutsche Telekom hat einen Standort für einen Mobilfunk-Sendemast im Bereich Großsorheim gefunden. Das teilte Bürgermeister Wolfgang Kilian im Stadtrat mit.

Das Unternehmen habe einen Standort für den Raum Großsorheim/Möggingen gesucht. In der Bürgerversammlung war laut Kilian an die Stadt der Wunsch herangetragen worden, den Masten möglichst auf einem Grundstück der Kommune zu platzieren. Mittlerweile habe die Telekom mitgeteilt, dass keine dieser Flächen für die Anlage geeignet sei. Deshalb habe sich die Firma ein privates Grundstück gesucht – und sei sich an geeigneter Stelle mit dem Besitzer einig geworden. Der geplante Standort befinde sich südlich des Sportgeländes des SV Großsorheim.

Die Stadt komme bei dem Projekt nur über das Baurecht ins Spiel. Sprich: Wenn der Mast eine Höhe von mehr als zehn Metern habe, werde die Kommune im Rahmen des Genehmigungsverfahrens gehört.

Themen Folgen