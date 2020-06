vor 34 Min.

Mofafahrer flieht vor Polizeistreife

Die Polizei verfolgte in Bäumenheim einen Mofafahrer.

Die Beamten wollen den 18-Jährigen kontrollieren, doch der gibt Gas und haut ab. Denn er hatte auch etwas zu verbergen, wie sich später herausstellte.

Ein 18-jähriger Donauwörther hat sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Diese war mit einem Streifenwagen unterwegs – der junge Mann mit einem Mofa.

Nach Auskunft der Beamten ereignete sich der Vorfall war bereits am 30. Mai. Dabei war der Donauwörther um 23.54 Uhr, mit seinem 25-er Mofa in der Römerstraße unterwegs. Dort wollte ihn eine Streife der Inspektion Donauwörth für eine allgemeinen Verkehrskontrolle anhalten. Der junge Mann gab jedoch – soweit das im Rahmen seines Gefährts möglich war – Gas und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen.

Mofafahrer mit kreativen Fluchtversuchen

Er änderte dabei mehrmals die Fahrtrichtung und versuchte schließlich, über Privatgrund zu flüchten. Der 18-Jährige konnte „trotz aller kreativen Versuche“, wie es die Gesetzeshüter formulieren, eine Kontrolle nicht verhindern.

Da augenscheinlich an dem Mofa keinerlei Manipulationen vorgenommen waren und ansonsten keine Verstöße zu Tage traten, händigten die Beamten ihm eine Kontrollaufforderung aus, mit der er seine – angeblich vergessene – Mofa-Prüfbescheinigung nachreichen sollte.

Sein Lügen hat es schlimmer gemacht

Am Donnerstag erschien der 18-Jährige schließlich auf der Inspektion und gab an, gelogen zu haben: Er besitze keinerlei erforderliche Prüfbescheinigung. Dies hätte vor Ort eigentlich nur ein geringes Verwarngeld nach sich gezogen. Nun erwarten den jungen Mann aufgrund der Missachtung des polizeilichen Haltgebots zudem ein Bußgeldverfahren von knapp 100 Euro samt Punkteeintrag im Fahreignungsregister und Mitteilung an die Führerscheinstelle.

Lesen Sie auch:

Themen folgen