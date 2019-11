vor 6 Min.

Mofafahrer im Kreisverkehr angefahren

Ein unbekannter Fahrer streift einen Mofafahrer im neuen Kreisverkehr bei Monheim beim Überholen am Knie.

Wie der zuständigen Polizei in Donauwörth erst jetzt gemeldet wurde, hat bereits am Dienstag ein bisher unbekannter Autofahrer einen Mofafahrer in Monheim angefahren.

Dieser war gegen 17.30 Uhr auf der Staatsstraße 2214 zwischen Wemding und Monheim unterwegs. Der 33-jährige Monheimer wurde mit seinem 50-er Roller der Marke Aprillia etwa 500 Meter vor dem Kreisverkehr zur B2 von einem Auto überholt. Dieser streifte den 33-Jährigen während des viel zu nahen Überholvorganges am Ellenbogen und am Knie, wodurch der Zweiradfahrer leicht verletzt wurde. Zudem wurde der linke Außenspiegel an dem Mofa zerbrochen.

Wer hat den Unfall beobachtet?

Nähere Angaben zu dem Auto konnten vom Mofafahrer nicht gemacht werden. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle werden daher momentan gegen Unbekannt geführt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, bei der Inspektion in Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/70 66 70 zu melden. (dz)

