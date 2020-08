14.08.2020

Mohrengasse in Donauwörth: Der Ursprung der Skulptur scheint nun klar

Plus Die Skulptur war wohl wirklich das Wirtshausschild der einstigen Gaststätte „Drei Mohren“ in Donauwörth. Wie es um die Petition für die Namensänderung steht.

Die Petition für eine Umbenennung der Mohrengasse hat in Donauwörth für viel Gesprächsstoff gesorgt. In den sozialen Netzwerken und auch in Leserbriefen lehnen die Bürger dies mehrheitlich ab. In den vergangenen Tagen konnte Initiator André Leuffert von der Partei lediglich 24 Unterstützer gewinnen.

Doch immerhin hat die Debatte dazu beigetragen, dass nun wohl klar ist, woher die Skulptur mit den drei tanzenden Mohren stammt. Franz Meitinger aus Donauwörth hat für den „Bildband Donauwörth“ im Jahr 1980 verschiedene Wirtshausschilder fotografiert. Darunter auch das des Gasthauses „Drei Mohren“, das, so erinnert sich der Fotograf, zur Reichsstraße hin an der Hauswand prangte.

Beliebt bei den Sportlern

„In den 50er und 60er Jahren war die kleine Wirtschaft beliebt bei den Sportlern der SC Turnabteilung“, weiß er zu berichten. Denn dort schenkte die Wirtin das Fastenbier von Thomas Bräu aus.

„Es ist eine Zumutung für die alten und neuen Donauwörther, eine Verbindung der Mohrengasse zum Rassismus herzustellen“, ist sich Meitinger sicher. Er empfiehlt allen, die Petition schlicht zu vergessen.

Mitten in der Meinungsbildung

Dies könnte auch für die Grünen in Donauwörth gelten. Denn wie die Ortsvorsitzende und Fraktionssprecherin Bärbel Stahl aufklärt, sei man noch mitten in der Meinungsbildung. Man werde das Thema auf einem Treffen vor der Sommerpause diskutieren und das Vorgehen abstimmen. Bisher hatte sich Stadt-, Bezirks und Kreisrat Albert Riedelsheimer (Grüne) klar für eine Umbenennung ausgesprochen – allerdings nur als Einzelperson und nicht im Namen der Stadtratsfraktion.

Lesen Sie auch:

Themen folgen