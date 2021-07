17-jähriger Mopedfahrer prallt mit Auto zusammen

Der verletzte Jugendliche wurde ins Donauwörther Krankenhaus gebracht.

41-jährige Monheimerin war am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr, mit ihrem Auto in Monheim auf der Wemdinger Straße stadteinwärts unterwegs. Beim Einbiegen in die Donauwörter Straße musste die Frau verkehrsbedingt anhalten um den bevorrechtigten Querverkehr passieren zu lassen. Dabei übersah sie einen 17-jährigen Schüler, der mit seinem Moped aus dem Ort kam. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen. In Folge der Kollision stürzte der Jugendliche. Er wurde mit mehreren leichten Verletzungen zur Behandlung in die Donau-Ries-Klinik in Donauwörth eingeliefert. Es entstand Sachschaden von rund 2000 Euro. Gegen die Unfallverursacherin leiteten die aufnehmenden Beamten der Donauwörther Polizeiinspektion ein Strafverfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung ein.