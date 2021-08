Angreifer aus Monheim bespuckt und verletzt Polizeibeamte

Ein Mann in Monheim rastet aus, tritt einen Polizisten und spukt um sich. Auch bei der Festnahme wehrt er sich erheblich.

Wie die Polizei Donauwörth jetzt erst meldet, hat bereits am 8. August in Monheim ein Mann massiv Widerstand gegen Beamte der Polizei Donauwörth geleistet.

Mehrere Streifenbesatzungen waren gegen 1 Uhr nachts zu einem Einsatz in einem Lokal in der Raiffeisenstraße geschickt worden. Die Polizeibeamten wurden dort nach einem völlig außer Kontrolle geratenen 39-Jährigen aufs Übelste beleidigt. Er drohte, er werde sie abstechen, sollten sie sich nähern. Ein 28- jähriger Polizeiobermeister der Donauwörther Inspektion wurde von dem 39-Jährigen heftig mit dem Bein in die Brust getreten und dadurch verletzt. Der Randalierer leistete erheblichen körperlichen Widerstand und musste an Händen und Füßen gefesselt und mitgenommen werden. Dabei versuchte er, gezielt in das Gesicht eines Beamten zu spucken und traf den jungen Obermeister aufgrund Ausweichens im Nacken und an der Schulter.

Eine erforderliche FFP2-Maske hatte der Angreifer zu keinem Zeitpunkt an. Ob eine Covid-19-Infektion vorliegt ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt, heißt es im Polizeibericht.

Fünf Beamte seien notwendig gewesen, um den Mann in die Ausnüchterungszelle zu bringen. Einen Alkoholtest verweigerte er. Jetzt muss er mit mehrere Strafanzeigen rechen – unter anderem wegen Verdachts auf Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. (dz)