Auto in Monheim angefahren: 5000 Euro Schaden

Ein 60-Jähriger stellte in Monheim am Freitag einen Schaden an seinem Wagen fest. Der Verursacher hatte sich da bereits unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Der Volvo eines 60-Jährigen ist am Freitag zur Mittagszeit in Monheim angefahren worden. Als der Mann in sein geparktes Fahrzeug in der Jahnstraße 15 einsteigen wollte, bemerkte er vorne links einen erheblichen Schaden am Kotflügel. Ein Sattelzug hat nach jetzigem Ermittlungsstand der Polizei Donauwörth vermutlich das Auto gestreift, als dort Waren angeliefert wurden.

Schaden am Auto des 60-Jährigen beläuft sich auf rund 5000 Euro

Der Zeitraum, in dem der Wagen angefahren wurde, wird von der Polizei von 12 Uhr bis 12.20 Uhr angegeben. Den Schaden am Volvo beziffern die Beamten auf etwa 5000 Euro. Wer Hinweise zu dem Vorgang geben kann, soll sich bitte unter Telefon 0906/70 66 70 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung setzen. (dz)

