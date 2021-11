Beamte finden Rauschgift in Wohnung bei Monheim

Die Polizei hat bei einem Einsatz in der Monheimer Gegend Drogen gefunden. Deshalb hat ein Mann jetzt Ärger.

Im Rahmen eines anderweitigen Einsatzes hat die Polizei am Sonntag im Raum Monheim Rauschgift entdeckt. Der Einsatz fand um 20 Uhr statt. In der Wohnung eines 44-Jährigen fanden die Beamten Amphetamine und stellten diese sicher. Das Rauschgift lag offen in einer Druckverschlusstüte herum.

Der Mann muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. (AZ)