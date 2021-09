Monheim

vor 23 Min.

Belohnung für Hinweise zu Sachbeschädigungen in Monheim ausgelobt

Plus In Monheim gab es zuletzt wieder Sachbeschädigungen und Vandalismus. Daher lobt der Stadtrat eine Belohnung für Hinweise aus.

Nach zahlreichen Fällen von Schmierereien hatte die Stadt Monheim Ende vergangenen Jahres eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zu den Tätern führen. „Die Polizei war dann schließlich schneller als mögliche Hinweisgeber“, erklärte Zweite Bürgermeisterin Anita Ferber nun als Sitzungsleiterin im Stadtrat. Da es jüngst wieder Fälle von Sachbeschädigungen und Vandalismus an der Schule, am Friedhof und am Waldkindergarten gab, sei das Thema weiterhin aktuell.

