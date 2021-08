Bestellte Fenster nicht geliefert: Monheimer wehrt sich vor Gericht

Plus Ein Monheimer sieht sich betrogen, weil bestellte Fenster trotz Zahlung nicht geliefert wurden. Der Richter stand im bei.

Der Kauf eines 35 Jahre alten Hauses konfrontierte einen Mann aus Monheim im Frühjahr 2020 mit der Notwendigkeit, sich nach Handwerkern umzuschauen. Dabei stieß er auch auf einen Unternehmer aus Baden-Württemberg, von dem er sich sämtliche Fenster erneuern lassen wollte. Der Vertrag kam zustande, der Auftraggeber überwies vorab 13.500 Euro Anzahlung der Gesamtsumme von 20.000 Euro an die Firma – und wartete auf die Monteure.