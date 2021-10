Bürgertestzentrum in Monheim stellt Service für Jedermann ein

Das zentrale Testzentrum in Monheim bietet ab dem 11. Oktober keine Bürgertests mehr an. Wo sich Ungeimpfte dann testen lassen können.

Das Bürgertestzentrum im Kreisbauhof in Monheim wird ab dem 11. Oktober schließen - zumindest für die Öffentlichkeit. Denn ab diesem Datum enden die kostenlosen Bürgertests und damit auch die zentrale Service-Einrichtung im Landkreis. Nach einem Jahr in Möttingen war das Testzentrum erst zum 1. Oktober nach Monheim umgezogen.

Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilt, hält man sich damit an den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 10. August dieses Jahres. Zum einen sind Schnelltests als auch PCR-Tests dann kostenpflichtig und zum anderen sollen an den lokalen Testzentren keine kostenpflichtigen Tests angeboten werden.

Bürgertestzentrum in Monheim testet nur noch im Auftrag des Gesundheitsamtes

Im Landkreis Donau-Ries hat dies zur Folge, dass das Bürgertestzentrum in Monheim nicht mehr für Bürgertests für jedermann, sondern in erster Linie für Tests für das Gesundheitsamt zur Verfügung steht. Dann werden dort beispielsweise bei Kontaktpersonen von Corona-Infizierten Abstriche genommen. Außerdem können nach wie vor Beschäftigte von Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen weiterhin PCR-Tests auf Kosten des Freistaats Bayern in Anspruch nehmen, erklärt das Landratsamt Donau-Ries.

Wer einen Corona-Test braucht, muss also selbst nach einer passenden Testgelegenheit Ausschau halten. Diese gibt es hier in der Übersicht oder auch unter www.donau-ries.de/testen. Es ist allerdings zu beachten, dass auch hier ab 11. Oktober in der Regel für einen Test gezahlt werden muss. Es wird geraten, sich vorab über Termine, Preise und den Ablauf zu informieren.

Ausnahmen bestehen für bestimmte Personengruppen, die unter https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/faq-schnelltests.html aufgelistet sind. (dz)