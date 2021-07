Diverse Anzeigen bei Lkw-Kontrolle auf B2 bei Monheim

Die Polizei hat bei einer Schwerlastkontrolle auf der B2 im Raum Monheim eine Reihe von Verkehrssündern erwischt. Es gab aber auch Positives.

Die Verkehrspolizei hat am Donnerstag auf der B2 im Raum Monheim an der Bezirksgrenze zu Mittelfranken in einer gezielten Aktion den Schwerlastverkehr überprüft. Dabei kamen einige Verstöße ans Tageslicht. Es gab aber auch positive Erkenntnisse.

Die Kontrolle auf der Bundesstraße fand von 14.30 bis 19.30 Uhr statt. Dabei mussten mehrere 40-Tonner, die im Europaverkehr unterwegs sind, wegen mangelhafter Ladungssicherung einen längeren Zwangshalt einlegen, da die Beamten vor Ort eine Nachsicherung anordneten.

Lkw-Fahrer auf B2 rasen mit bis zu 95 Stundenkilometern

Beim Auslesen der Daten der EG-Kontrollgeräte (Fahrtenschreiber) stellten die Beamten zudem zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße fest. Die Lkw waren bis zu 95 Stundenkilometer schnell – trotz einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Mehrfach wurden Sicherheitsleistungen in einer jeweiligen Höhe von bis zu 500 Euro fällig.

An der Kontrollstelle inspizierten die Ordnungshüter aber auch Gefahrgut- und Tiertransporte. Bei diesen registrierten die Polizisten Erfreuliches: „Die Kraftfahrer hielten alle rechtlichen Vorschriften penibel ein.“

Im Regionalverkehr wurden mehrere Baustellenfahrzeuge und landwirtschaftliche Gespanne zur Kontrolle angehalten. In diesem Zusammenhang musste die Weiterfahrt eines Tiefladers mit einem überbreiten Radbagger unterbunden werden, da die entsprechende Genehmigung des Landratsamts nicht vorlag.

Lesen Sie dazu auch

Unternehmer verwendet landwirtschaftliche Zugmaschine für Gütertransport

In einem weiteren Fall wurde ein junger Mann aus dem benachbarten Mittelfranken wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht. Grund: Der 24-Jährige betrieb mit einem Traktor einen gewerblichen Gütertransport. Um 17.30 Uhr hielt eine Streife bei Monheim den Mann an, der mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine samt angehängtem Tieflader auf der B2 unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 24-Jährige als Fahrer und Halter des Gespanns ein Fuhrunternehmen betreibt. Für dieses bestehen laut Polizei keine landwirtschaftlichen Ausnahmen seitens der Behörden. Deshalb waren auch amtliche Standard-Kennzeichen an den beiden Fahrzeugen angebracht. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der begründete Verdacht, dass der junge Mann regelmäßig „unter falschem Einbezug landwirtschaftlicher Ausnahmen gewerbliche Transporte durchführt“.

Der 24-Jährige war zudem weder im Besitz einer notwendigen Lkw-Fahrerlaubnis noch verfügte er über eine Berufskraftfahrerqualifikation. In der Zugmaschine befand sich kein EG-Kontrollgerät. Der Mann konnte keinerlei Genehmigung vorweisen, dass er Gütertransporte vornehmen darf. Eine Strafanzeige wegen Verdachts auf diverse Verkehrsdelikte war die Folge. Die juristische Bewertung obliege nun der zuständigen Staatsanwaltschaft in Augsburg, teilt die Polizei mit. (dz)