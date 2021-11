Monheim

vor 48 Min.

Drogeriemarkt Müller öffnet in Monheim seine Türen

In Monheim eröffnet am 18. November 2021 ein neuer Müllermarkt.

Plus Am Donnerstag erfüllt sich ein lang gehegter Wunsch für die Monheimer: Der neue Fachmarkt von Drogeriemarkt Müller eröffnet. Warum das für die Jurastadt so große Bedeutung hat.

Von Barbara Wild

Orange leuchtet das Eingangsportal im Novembergrau. Und es dauert nur noch wenige Stunden, dann werden wohl sehr viele Neugierige hindurchgehen und gleich mal schauen, was es im brandneuen Drogeriemarkt Müller in Monheim so gibt. Denn am Donnerstag, 18. November, wird eröffnet.

